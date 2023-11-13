Геймер наткнулся в Skyrim на странную локацию, переполненную мертвыми NPC: жуткое видео

Похоже, не все локации в игре Skyrim предназначены для того чтобы их видели геймеры. Так, через 12 лет после релиза один из поклонников неожиданно наткнулся на неизвестную ранее жуткую локацию, переполненную труппами NPC.

Упоминание этих мертвых тел может показаться подготовкой к открытию новой жуткой тайны Skyrim. Но на самом деле это все довольно интересное объяснение того, как пятая часть Elder Scrolls обрабатывает своих NPC.

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Жуткое открытие в Skyrim

Начиная с Morrowind, Bethesda создала современный взгляд на основных NPC – сюжетных персонажей, смерть которых разрывает сюжетную линию. Однако, в отличие от Morrowind, следующие игры Elder Scrolls лишили игроков возможности убивать этих NPC и таким образом оставаться в обреченном будущем, созданном ими самими.

Это был инструмент для поддержания организованности игры и убеждения, что все флажки квестов работают надлежащим образом. Однако многие NPC Skyrim также относятся к защищенной категории, что означает, что их может убить только геймер.

Именно здесь проявляется гениальный замысел всей песочницы игры, а также проявляются некоторые ее прихоти. Каждый раз, когда такого NPC, например довольно популярного Назима, убивает Драконорожденный, его труп на самом деле не исчезает из игры. Его перемещают в мусорную ячейку, обычно недоступную для игроков.

Впрочем, если игрок Skyrim решит использовать команды консоли, чтобы телепортироваться к одному из таких мертвых NPC, он неизбежно окажется в этом ужасном хранилище. Именно это и произошло с геймером, решившим рассказать о своей находке в социальных сетях.