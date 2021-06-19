"Skyrim в космосе": Тодд Говард поделился деталями об амбициозной RPG Starfield

Исполнительный продюсер и глава студии Bethesda Тодд Говард, в многочисленных интервью, наконец начал делиться подробностями об амбициозной космической RPG Starfield. Все самое интересное из них в материале.

После конференции Е3 2021, Bethesda решили не ограничиваться только новым трейлером и рассказали некоторые подробности о следующей RPG студии.

Интересно Геймеры нашли намек на место действия The Elder Scrolls 6 в трейлере Starfield: фото

Итак, совместная презентация Xbox & Bethesda Games Showcase положила конец многочисленным спекуляциям относительно Starfield. Зрителям наконец показали кинематографический трейлер и даже объявили дату релиза проекта.

Последний трейлер проекта



Вскоре после этого в различных изданиях начали выходить интервью с разработчиками игры. В частности, в беседе с журналистами британского The Telegraph Тодд Говард рассказал как Starfield будет отличаться от предыдущих RPG студии.

Это немного более строгая ролевая игра, чем те, что мы делали раньше. У нее действительно отличные системы персонажей – выбор их прошлого и тому подобное. Мы возвращаемся к отдельным элементам, которые использовали в играх давным-давно, и которые, как нам казалось, позволяли пользователям делать героев такими, какими они хотели их видеть, – заявил Говард.

Разработчик вспомнил и о другой, уже культовой игре студии, разработанной под его руководством – TES V Skyrim. В контексте разговора о будущем проекта, продюсер пообещал игрокам подобный приятный опыт и даже назвал Starfield "Скайримом в космосе".

Инопланетные пейзажи / изображение Bethesda

Была анонсирована, привычная для игр студии, возможность переключения между видом от третьего и первого лица, однако последний вариант все же будет приоритетным. Другие фирменные черты проектов Bethesda тоже на месте: возможность "отложить" основной сюжет и отправиться выполнять побочные задания, разделение мира на крупные города и более мелкие локации и сотни часов геймплея. Последнее особенно порадует фанатов "лонгплеев", ведь по словам Говарда, Starfield будет "очень большой игрой", а разработчики потратили массу времени, добавляя своеобразные "крючки" для того, чтобы люди могли как можно дольше наслаждаться проектом.

Концепт-арт ремонта корабля / изображение The Washington Post

Что касается сюжета, то известно не очень много. Действие игры развернется через 300 лет в альтернативном будущем, а игроки возьмут на себя роль сотрудника "Constellation" ("Созвездие") – последней организации, занимающейся исследованием космоса. Однако это далеко не единственная "фракция", в ряды которой геймеры смогут вступить в мире игры.

В Starfield много фракций, но это основная ("Созвездие"), частью которой вы станете. Это очень похоже на Skyrim с точки зрения структуры игры, где вы сможете быть тем, кем хотите, а различные фракции, к которым вы можете присоединиться, действительно помогут вам прокладывать свой собственный путь, – добавил Тодд Говард.

Уже в интервью The Washington Post, продюсер все же обмолвился несколькими словами об истории игры.

В игре мы задаем несколько важных вопросов – таких, которые люди задают, глядя в небо, понимаете? "Что там? Почему мы здесь? Как мы сюда попали?". Мы касаемся науки, мы касаемся религии. Мне действительно нравится думать об этих важных вопросах, – рассказал разработчик.

Концепт-арт космического порта для игры Starfield / изображение The Washington Post

Напоследок, глава Bethesda заверил поклонников, что игра точно не будет перенесена. По его словам, дата релиза не была бы объявлена, если бы студия не была уверена в ней на 100%. Кроме того, разработчики даже задумываются о создании фильма или сериала по мотивам Starfield.