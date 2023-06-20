Случайный NPC курьезно прервал культовую сцену Skyrim: видео 18+

Вводная сцена Skyrim, когда главного героя и еще нескольких персонажей ведут на казнь, уже давно стала культовой. Но совсем неожиданно во время одного из прохождений ее курьезно прервал случайный NPC.

Этим персонажем является Оргнар. Его реакция на казнь, которая только что случилась прямо у него на глазах – это нечто очень неожиданное.

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Случайный NPC прервал культовую сцену Skyrim

Сейчас игру Skyrim приобрели уже более 60 миллионов геймеров со всего мира. Это говорит об огромном успехе студии Bethesda и любви фанатов к ее творению.

Но кроме огромного увлекательного мира, игра также известна своими многочисленными модами и бесконечным морем сбоев, которые создают веселые моменты.

Так случилось и в этот раз, когда неигровой персонаж смешно прервал культовую вступительную сцену игры. Речь идет о моменте, когда главного героя и нескольких персонажей привели на казнь. Тогда появился персонаж Оргнар и начал говорить свою вводную диалоговую фразу.

У нас есть комнаты и еда. Напитки тоже есть. Я – повар. Я не знаю, что еще сказать,

– сообщил свидетелям казни персонаж.

После этого он наконец-то заметил обезглавленный труп посреди площади и неожиданно спросил: "Ох… А что же это случилось?"

Оргнар – это неигровой персонаж, которого можно найти в корчме "Спящий великан" в Ривервуде. Ривервуд был предметом многих модификаций и является одним из многих городов, куда игроку придется поехать во время прохождения главного квеста.