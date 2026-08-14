Следующая игра серии Kingdom Come выйдет раньше, чем ожидалось – Embracer раскрыла сроки

Поклонникам серии средневековых RPG от чешских разработчиков не придется ждать следующую часть Kingdom Come целую вечность. По крайней мере, на это указывает новая информация от издателей из Embracer.

Embracer Group официально обозначила временные рамки выпуска будущего проекта от разработчиков Warhorse Studios, и они стали поистине приятным сюрпризом для игрового сообщества, как сообщается в финансовом отчете компании.

Крейсерские темпы разработки

Студия Warhorse, известная своей приверженностью историческому реализму, на этот раз планирует значительно сократить паузу между релизами.

Издательство Embracer Group опубликовало свежий отчет, в котором указало ожидаемые сроки выхода продолжения серии Kingdom Come, которое пока не получило официального названия.

Компания рассчитывает на релиз следующей части Kingdom Come до конца 2028 финансового года,

– прокомментировал генеральный директор Embracer Фил Роджерс.

Фактически это означает, что новая ролевая игра в средневековом сеттинге от чешских разработчиков должна стать доступной для игроков до апреля 2028 года.

Такой темп кажется весьма амбициозным, ведь на создание Kingdom Come: Deliverance 2 авторы потратили около 7 лет.

Если прогнозы издателя оправдаются, то очередную часть серии поклонники получат всего через 3 года после предыдущей. Правда, следует учитывать, что это стратегические планы материнской компании, которая может не знать всех деталей процесса разработки.

Также стоит отметить, что чешские специалисты в настоящее время работают не только над своей главной франшизой. Параллельно в стенах студии продолжается работа над масштабной ролевой игрой по мотивам "Властелина колец".