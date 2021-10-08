Слово – не воробей: геймеры раскритиковали разработчиков видеоигры Marvel's Avengers

Разработчики Marvel's Avengers добавили в видеоигру платные бустеры опыта и ресурсов. Правда, ранее они неоднократно отмечали, что подобных функций в их игре не будет.

Релиз видеоигры Marvel's Avengers состоялся еще в августе 2020 года, но успешным это событие трудно назвать. От критиков эта игра получила посредственные оценки (68 баллов из 100 на OpenCritic), а также очень быстро потеряла почти всю свою аудиторию.

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Правда, в конце сентября эта видеоигра пополнила библиотеку сервиса Xbox Game Pass, а самое интересное, что она сразу же попала в местный топ самых популярных проектов. Казалось, что в этой игры появился еще один шанс, но разработчики все очень быстро испортили.

Дело в том, что одновременно с этим событием в Marvel's Avengers появились бустеры опыта и ресурсов, которые можно приобрести за внутриигровую валюту. Понятно, что последнюю можно купить за реальные деньги, то есть получается, что разработчики добавили функцию в стиле "pay-to-win". Можно предположить, что появление бустеров опыта связано именно с добавлением игры в Xbox Game Pass. Наверное, разработчики рассчитывали на наплыв новичков, которые захотят быстро прокачаться.

Бустеры опыта и ресурсов в видеоигре Marvel's Avengers / Фото Reddit Billyb311

Наверное, нетрудно догадаться, какой была реакция поклонников этой видеоигры. Фанаты раскритиковали такое решение разработчиков, а также вспомнили, что представители Square Enix неоднократно отмечали, что в их видеоигре ничего подобного не будет. Ранее они говорили, что весь дополнительный платный контент будет только косметическим. Например, об этом говорится на официальном сайте игры, в интервью одного из разработчиков, а на E3 2019 авторы даже сорвали аплодисменты таким заявлением.

Выступление разработчиков Marvel's Avengers на E3 2019: видео

Весь раздел игры Marvel's Avengers на Reddit просто "кишит" сообщениями с критикой разработчиков. Некоторые геймеры отмечают, что больше не собираются играть и поддерживать этот проект, а другие все еще надеются как-то повлиять на разработчиков. Правда, представители Square Enix пока никак эту ситуацию не комментировали.