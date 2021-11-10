Смертоносная мебель и нестандартные шахматы: подборка забавных багов из Call of Duty: Vanguard

На прошлой неделе состоялся релиз новой части в популярной серии Call of Duty. Критики довольно тепло встретили этот проект, а вот геймеры столкнулись с разнообразными багами.

Наверное, релиз ни одной современной видеоигры не может обойтись без сообщений о различных багах или других технических недостатках. Не стала исключением и игра Call of Duty: Vanguard, которая вышла всего несколько дней назад.

Не пропустите Отдали дань уважения: в игре Call of Duty: Vanguard есть интересная пасхалка на известный мем

Сразу же стоит отметить, что существующие технические недостатки вряд ли можно отнести к критическим. Поэтому очень вероятно, что разработчики из студии Sledgehammer Games быстро их исправят. Правда, им нужно будет хорошо поработать, потому что таких недостатков в их видеоигре немало, а самое интересное, что они разнообразны. Поэтому мы решили собрать в одном материале самые странные и самые забавные баги из видеоигры Call of Duty: Vanguard.

Советские солдаты, играющие в шахматы с помощью карт

Двери могут быть очень опасными

И стулья тоже

Лишней не будет

Наверное, это была не колючая проволока

Когда вокруг все исчезает

Когда начинаешь исчезать сам

Очень "удачный" спавн

А это уже действительно удачный спавн

Так это не должно работать

Действительно самый лучший момент

Щит, который не защищает

Неожиданное перевоплощение

Очень странный пес

Смертоносная система доставки

, что релиз видеоигры Call of Duty: Vanguard состоялся 5 ноября на PC (Battle.net), PlayStation и Xbox. А всего существует три ее издания: Standard (60 долларов), Cross-Gen Bundle (70 долларов) и Ultimate (100 долларов).