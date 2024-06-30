Уже привычно Games 24 собрал для вас лучшие мемы в области игровой индустрии, которые геймеры выложили на сабредитах gaming и gamingmemes.
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10 место – Бывало у каждого
Автор – VLZ17PDrpg
Когда ты хотел исследовать локацию, но сразу пошел куда нужно и началась кат-сцена / Фото с Reddit
9 место – Проблемы с доверием
Автор – DeepFeckinAlpha
Доверять автосейву или храниться постоянно вручную чтобы просто быть уверенным / Фото с Reddit
8 место – Как им это удается?
Автор – Roo-90
В Ubisoft для игры нужно 300 гигабайт, а Fromsoftware вместили весь контент в 73 / Фото с Reddit
7 место – Конец войны консолей
Автор – beautiful_roseee
Какая разница на чем играть, все мы геймеры / Фото с Reddit
6 место – И так всегда!
Автор – Guilty_Secretary_405
Когда в моей команде трое случайных игроков и когда они против меня / Фото с Reddit
5 место – Опишите игру максимально плохо
Автор – Global-Ear9206
Зеленый астронавт бегает зеленым хула-хупом и убивает космических горилл / Фото с Reddit
4 место – Будьте осторожны со своими желаниями
Автор – CupcakeCutieBabe
Желаю чтобы фанаты игр жили во вселенных любимых проектов / Фото с Reddit
3 место – Каждому геймеру знаком такой тиммейт
Автор – kate-spadex3
Когда у тебя в команде ребенок, а в его микрофоне слышно: как родственники ссорятся на фоне, как собака лает, как мать пылесосит, как папа кричит на ребенка / Фото с Reddit
2 место – Кое-что лучше не знать
Автор – sweetest69girl
- О, оповещения в Steam; - ТВОЙ ДРУГ ИГРАЕТ В ХЕНТАЙ-ГРУ / Фото с Reddit
1 место – Проблема с паузами
Автор – Tight_Handlein
Когда однопользовательская игра не останавливает игру, когда ты ставишь ее на паузу / Фото с Reddit