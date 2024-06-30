Уже привычно Games 24 собрал для вас лучшие мемы в области игровой индустрии, которые геймеры выложили на сабредитах gaming и gamingmemes.

Интересно Теперь без русского: консоли PlayStation для Украины наконец перенесли на европейский рынок

10 место – Бывало у каждого

Автор – VLZ17PDrpg

Когда ты хотел исследовать локацию, но сразу пошел куда нужно и началась кат-сцена / Фото с Reddit

9 место – Проблемы с доверием

Автор – DeepFeckinAlpha

Доверять автосейву или храниться постоянно вручную чтобы просто быть уверенным / Фото с Reddit

8 место – Как им это удается?

Автор – Roo-90

В Ubisoft для игры нужно 300 гигабайт, а Fromsoftware вместили весь контент в 73 / Фото с Reddit

7 место – Конец войны консолей

Автор – beautiful_roseee

Какая разница на чем играть, все мы геймеры / Фото с Reddit

6 место – И так всегда!

Автор – Guilty_Secretary_405

Когда в моей команде трое случайных игроков и когда они против меня / Фото с Reddit

5 место – Опишите игру максимально плохо

Автор – Global-Ear9206

Зеленый астронавт бегает зеленым хула-хупом и убивает космических горилл / Фото с Reddit

4 место – Будьте осторожны со своими желаниями

Автор – CupcakeCutieBabe

Желаю чтобы фанаты игр жили во вселенных любимых проектов / Фото с Reddit

3 место – Каждому геймеру знаком такой тиммейт

Автор – kate-spadex3

Когда у тебя в команде ребенок, а в его микрофоне слышно: как родственники ссорятся на фоне, как собака лает, как мать пылесосит, как папа кричит на ребенка / Фото с Reddit

2 место – Кое-что лучше не знать

Автор – sweetest69girl

- О, оповещения в Steam; - ТВОЙ ДРУГ ИГРАЕТ В ХЕНТАЙ-ГРУ / Фото с Reddit

1 место – Проблема с паузами

Автор – Tight_Handlein

Когда однопользовательская игра не останавливает игру, когда ты ставишь ее на паузу / Фото с Reddit