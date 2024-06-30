Вже звично Games 24 зібрав для вас найкращі меми у галуз ігрової індустрії, які геймери виклали на сабредітах gaming та gamingmemes.

Цікаво Тепер без російської: консолі PlayStation для України нарешті перенесли до європейського ринку

10 місце – Бувало в кожного

Автор – VLZ17PDrpg

Коли ти хотів подосліджувати локацію, але одразу пішов куди потрібно і почалася кат-сцена / Фото з Reddit

9 місце – Проблеми з довірою

Автор – DeepFeckinAlpha

Довіряти автосейву чи зберігатися постійно вручну аби просто бути впевненим / Фото з Reddit

8 місце – Як їм це вдається?

Автор – Roo-90

В Ubisoft Для гри потрібно 300 гігабайтів, а Fromsoftware вмістили весь контент в 73 / Фото з Reddit

7 місце – Кінець війни консолей

Автор – beautiful_roseee

Яка різниця на чому грати, всі ми геймери / Фото з Reddit

6 місце – І так завжди!

Автор – Guilty_Secretary_405

Коли в моїй команді троє випадкових гравців і коли вони проти мене / Фото з Reddit

5 місце – Опишіть гру максимально погано

Автор – Global-Ear9206

Зелений астронавт бігає зеленим хула-хупом і вбиває космічних горил / Фото з Reddit

4 місце – Будьте обережні зі своїми бажаннями

Автор – CupcakeCutieBabe

Бажаю щоб фанати ігор жили в всесвітах улюблених проєктів / Фото з Reddit

3 місце – Кожному геймеру знайомий такий тіммейт

Автор – kate-spadex3

Коли в тебе в команді дитина, а у її мікрофоні чутно: як родичі сваряться на фоні, як собака гавкає, як мати пилососить, як тато кричить на дитину / Фото з Reddit

2 місце – Дещо краще не знати

Автор – sweetest69girl

- О, сповіщення в Steam; - ТВІЙ ДРУГ ГРАЄ В ХЕНТАЙ-ГРУ / Фото з Reddit

1 місце – Проблема з паузами

Автор – Tight_Handlein

Коли однокористувацька гра не зупиняє гру, коли ти ставиш її на паузу / Фото з Reddit