Слухи, длившиеся месяцами, наконец-то получили официальное подтверждение. Стриминговый сервис Amazon определился с актрисой, которая исполнит главную роль в будущей крупнобюджетной адаптации игры Tomb Raider. После длительных поисков и предположений поклонников, культовая героиня Лара Крофт нашла свое новое экранное воплощение.

Кто сыграет новую Лару Крофт?

Роль легендарной искательницы приключений и расхитительницы гробниц Лары Крофт досталась британской актрисе Софи Тернер. Наибольшую славу ей принесла роль Сансы Старк в сериале HBO "Игра престолов", где она играла на протяжении всех восьми сезонов. Кроме того, зрители могли видеть ее в образе Джин Грей в двух фильмах франшизы "Люди Икс", а также в криминальном мини-сериале "Джоан" 2024 года, пишет 24 Канал со ссылкой на TheGamer.

Смотрите также Агент 007 в действии: Sony показала игролад новой игры о спецагенте Джеймсе Бонде

Над новым сериалом работает сильная творческая команда:

Сценаристкой и автором проекта выступит легендарная Фиби Уоллер-Бридж, известная своей работой над сериалом "Дрянь" (Fleabag). Она также станет исполнительным продюсером шоу.

Режиссерское кресло займет Джонатан ван Тюллекен. На его счету премия BAFTA и такие проекты, как Misfits (культовые "Отбросы"), Shogun 2024 года и несколько менее известных шоу, вроде Upload и The Aliens.

Уоллер-Бридж выразила свое восхищение по поводу кастинга, назвав Софи Тернер "грозной" и идеальной кандидаткой на роль. Она отметила, что вся команда чрезвычайно увлечена персонажем Лары и стремится создать смелое и захватывающее шоу, достойное ее наследия.

Сама Софи Тернер также поделилась эмоциями от получения роли. Она заявила, что невероятно рада сыграть такого культового персонажа, который так много значит для миллионов людей. Актриса осознает большую ответственность и давление, ведь ей придется соответствовать уровню, заданному предыдущими исполнительницами роли – Анджелиной Джоли и Алисией Викандер. Однако, по ее словам, под руководством Фиби Уоллер-Бридж и сама Лара, и весь проект находятся в надежных руках.

Производство сериала должно начаться 19 января 2026 года, подготовка ведется уже сейчас. Проект является совместной работой Amazon MGM Studios и студии Crystal Dynamics, разработчика последних игр серии Tomb Raider. Интересно, что соглашение также включает сотрудничество со студией Story Kitchen, что открывает возможность для создания целой кинематографической вселенной Tomb Raider, которая может включать как новые сериалы, так и фильмы.

Для Amazon это не первый опыт адаптации видеоигр. Результаты компании в этом направлении были неоднозначными: если сериал по мотивам Yakuza не получил особого признания, то экранизация Fallout стала настоящим хитом, второй сезон которого поклонники с нетерпением ждут 17 декабря 2025 года. Новый Tomb Raider имеет все шансы пополнить копилку успешных проектов, учитывая звездный состав и опытную команду.