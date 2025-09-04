Чутки, що тривали місяцями, нарешті отримали офіційне підтвердження. Стримінговий сервіс Amazon визначився з акторкою, яка виконає головну роль у майбутній великобюджетній адаптації гри Tomb Raider. Після тривалих пошуків та припущень шанувальників, культова героїня Лара Крофт знайшла своє нове екранне втілення.

Хто зіграє нову Лару Крофт?

Роль легендарної шукачки пригод і розкрадачки гробниць Лари Крофт дісталася британській акторці Софі Тернер. Найбільшу славу їй принесла роль Санси Старк у серіалі HBO "Гра престолів", де вона грала протягом усіх восьми сезонів. Крім того, глядачі могли бачити її в образі Джин Грей у двох фільмах франшизи "Люди Ікс", а також у кримінальному мінісеріалі "Джоан" 2024 року, пише 24 Канал з посиланням на TheGamer.

Над новим серіалом працює сильна творча команда:

Сценаристкою та авторкою проєкту виступить легендарна Фібі Воллер-Брідж, відома своєю роботою над серіалом "Погань" (Fleabag). Вона також стане виконавчою продюсеркою шоу.

Режисерське крісло займе Джонатан ван Тюллекен. На його рахунку премія BAFTA і такі проєкти, як Misfits (культові "Покидьки"), Shogun 2024 року та кілька менш відомих шоу, на кшталт Upload і The Aliens.

Воллер-Брідж висловила своє захоплення з приводу кастингу, назвавши Софі Тернер "грізною" та ідеальною кандидаткою на роль. Вона зазначила, що вся команда надзвичайно захоплена персонажем Лари та прагне створити сміливе й захоплююче шоу, гідне її спадщини.

Сама Софі Тернер також поділилася емоціями від отримання ролі. Вона заявила, що неймовірно рада зіграти такого культового персонажа, який так багато значить для мільйонів людей. Акторка усвідомлює велику відповідальність і тиск, адже їй доведеться відповідати рівню, заданому попередніми виконавицями ролі – Анджеліною Джолі та Алісією Вікандер. Проте, за її словами, під керівництвом Фібі Воллер-Брідж і сама Лара, і весь проєкт перебувають у надійних руках.

Виробництво серіалу має розпочатися 19 січня 2026 року, підготовка ведеться вже зараз. Проєкт є спільною роботою Amazon MGM Studios та студії Crystal Dynamics, розробника останніх ігор серії Tomb Raider. Цікаво, що угода також включає співпрацю зі студією Story Kitchen, що відкриває можливість для створення цілого кінематографічного всесвіту Tomb Raider, який може включати як нові серіали, так і фільми.

Для Amazon це не перший досвід адаптації відеоігор. Результати компанії в цьому напрямку були неоднозначними: якщо серіал за мотивами Yakuza не отримав особливого визнання, то екранізація Fallout стала справжнім хітом, другий сезон якого шанувальники з нетерпінням чекають 17 грудня 2025 року. Новий Tomb Raider має всі шанси поповнити скарбничку успішних проєктів, враховуючи зірковий склад та досвідчену команду.