В Microsoft Flight Simulator 2024 можно увидеть полное солнечное затмение, произошедшее в апреле

В Microsoft Flight Simulator 2024 появилась замечательная недокументированная функция, которая позволяет игрокам ощутить полное солнечное затмение, которое произошло в апреле 2024 года с необычайной детализацией.

Игроки MFS 2024 могут стать свидетелями редкого астрономического события, установив дату на 8 апреля и время непосредственно перед полным солнечным затмением, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reddit.

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Открытием поделился пользователь Reddit Junior72, который продемонстрировал, как игра воспроизводит прохождение Луны перед Солнцем, предлагая виртуальную реплику этого явления.

Солнечное затмение в Microsoft Flight Simulator 2024

Хотя подобные симуляции присутствовали в Microsoft Flight Simulator 2020, новая версия делает шаг дальше, воссоздавая визуальные эффекты затмения на земле.

Из космоса игроки могут наблюдать огромную тень, которую Луна отбрасывает на Северную Америку – регион, где затмение было видно в реальной жизни.

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Microsoft Flight Simulator 2024 вышла 19 ноября для ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и Game Pass. Хотя во время запуска игры возникали технические проблемы, большинство из них было решено, что позволило игрокам в полной мере насладиться инновационными возможностями игры.