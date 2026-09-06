Новая часть культовой серии от компании Rockstar Games заставит игроков следить за базовыми потребностями персонажей, среди которых одной из самых важных станет регулярный отдых, сообщает YouTube-блогер TGG.

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Игрокам придется внимательно следить за тем, как главные герои проводят свое время, ведь студия решила интегрировать в игру специальное фитнес-приложение на смартфонах персонажей.

Среди прочего оно будет отслеживать сон и показывать уровень усталости Люсии и Джейсона. Если вы заставите героев не спать слишком долго, игнорируя отдых ради ночных развлечений или ограблений, игра накажет вас за это.

У уставших протагонистов не только замедлится восстановление ключевых характеристик, но и появится соответствующий болезненный вид – в частности, большие темные мешки под глазами.

Он будет показывать, хорошо ли вы отдохнули. Это окажет определенное влияние на восстановление некоторых характеристик – мы отслеживаем немало вещей, всю эту замечательную статистику,

– прокомментировал сопредседатель студии и руководитель разработки Rockstar North Роб Нельсон.

Это все в дополнение к тому, что Люсии и Джейсону придется регулярно заправляться бензином или заряжать свои автомобили, проводить время за "думскролингом" в вымышленной социальной сети и следить за питанием.

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Несмотря на стремление создателей к максимальному реализму, они все же установили предел, чтобы игра не превратилась в скучную рутину.

Например, авторы отказались от идеи заставлять игроков постоянно ходить по магазинам и наполнять продуктами домашний холодильник.