Нова частина культової серії від компанії Rockstar Games змусить гравців стежити за базовими потребами персонажів, серед яких одним з найважливіших стане регулярний відпочинок, повідомляє YouTube-блогер TGG.

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Гравцям доведеться уважно стежити за тим, як головні герої проводять свій час, адже студія вирішила інтегрувати в гру спеціальний фітнес-додаток на смартфонах персонажів.

Cеред іншого він відстежуватиме сон і показуватиме рівень утоми Люсії та Джейсона. Якщо ви змусите героїв не спати занадто довго, ігноруючи відпочинок заради нічних розваг чи пограбувань, гра покарає вас за це.

У втомлених протагоністів не лише сповільниться відновлення ключових характеристик, але й з'явиться відповідний хворобливий вигляд – зокрема, великі темні мішки під очима.

Він показуватиме, чи ви добре відпочили. Це матиме певний вплив на відновлення деяких характеристик – ми відстежуємо чимало речей, усю цю чудову статистику,

– прокоментував співголова студії та керівник розробки Rockstar North Роб Нельсон.

Це все на додачу до того, що Люсії та Джейсону доведеться регулярно заправляти бензином або заряджати свої автомобілі, проводити час за думскролінгом у вигаданій соціальній мережі та стежити за харчуванням.

Розбір від блогера: дивіться відео

Попри прагнення творців до максимального реалізму, вони все ж таки встановили межу, щоб гра не перетворилася на нудну рутину.

Наприклад, автори відмовилися від ідеї змушувати гравців постійно ходити по магазинах та заповнювати продуктами домашній холодильник.