Чего ждать
В этом месяце добавили Dave the Diver и Tales of Kenzera: Zau. Среди недавно анонсированных игр – The Crew 2, Construction Simulator, Nour: Play With Your Food и Deliver Us Mars. Animal Well также присоединится к каталогу игр PlayStation Plus несколько раньше, чем другие наименования.
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PlayStation Plus Premium также предлагает подборку игр для PS1, PS2 и PSP для загрузки, а также игры для PS3 через облачную трансляцию.
Подтверждая недавние утечки, апрельские дополнения к каталогу классики включают Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire и MediEvil. К ним присоединится Alone in the Dark: The New Nightmare.
Все игры, перечисленные ниже, будут доступны с 16 апреля, если не указано иное.
PlayStation Plus Extra and Premium. Каталог игр:
- Tales of Kenzera: Zau для PS5 (Доступна с 23 апреля).
- Animal Well для PS5 (Доступна с 9 мая).
- Dave the Diver для PS4, PS5.
- Oddballers для PS4.
- Construction Simulator для PS4, PS5.
- The Crew 2 для PS4.
- Raji: An Ancient Epic для PS4, PS5.
- Lego Ninjago Movie Videogame для PS4.
- Nour: Играй со своей едой для PS4, PS5.
- Deliver Us Mars для PS4, PS5.
- Lego Marvel's Avengers для PS4.
- Miasma Chronicles для PS5.
- Stray Blade для PS5.
PlayStation Plus Premium. Классика:
- Alone in the Dark: Новый кошмар для PS4, PS5.
- Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire для PS4, PS5.
- MediEvil для PS4, PS5.
Одновременно для PlayStation Plus Essential (начальный уровень членства PlayStation Plus) уже доступны следующие игры:
- Immortals of Aveum (PS5),
- Minecraft Legends (PS4, PS5),
- Skul: The Hero Slayer (PS4).
Пользователи PlayStation Plus могут добавить эти игры в свою игровую библиотеку до 6 мая.
Кроме того, в течение ограниченного времени участники PlayStation Plus могут бесплатно получить мега-набор Overwatch 2 Mega Bundle.