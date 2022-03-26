Sony отбирает игры, а Epic Games Store не принимает ключи: новые реалии российского гейминга
У российского видеоигрового рынка есть только один путь – за своим военным кораблем. А яркие подтверждения этому появляются в сети чуть ли не каждый день.
На России сейчас очень тяжело быть геймерам, а все потому, что большинство компаний и студии, работающих в индустрии видеоигр, уже давно отправили российский видеоигровой рынок за их военным кораблем. Сегодня же мы на Games24 подготовили новую подборку "несправедливых" инициатив, которыми отличились "лицемерные" организации.
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Sony и ее принудительные "рефанды"
Не хочет останавливать свою санкционную машину и компания Sony. В целом же она продолжает заниматься тем, что у нее сейчас получается очень хорошо – отбирает у россиян видеоигры, которые они предзаказали еще до войны. Очередными жертвами ее методической работы стали геймеры, которые планировали поиграть Ghostwire: Tokyo и Tiny Tina's Wonderlands.
Она принудительно оформила им "рефанд", а деньги традиционно вернула на счет в PS Store, которым россияне уже не могут воспользоваться. Отметим, что последние не могут их даже вывести, а Sony пока не торопится помогать им с этими "мертвыми" счетами.
Кстати, россияне уже придумали метод борьбы с такими принудительными "рефандами". Те геймеры, которые успели загрузить видеоигру, отсоединяют свою консоль от сети. В таком случае Sony не может вернуть им деньги и заблокировать игру, правда, параллельно с этим местные геймеры также теряют все онлайн-функции.
Обложка игры Ghostwire: Tokyo / Фото из магазина PS Store
Epic Games Store и "бракованные" ключи
В ситуации, когда разработчики игр массово уходят из России, главной надеждой местных геймеров стали онлайн-магазины, продающие ключи видеоигр. Российские игроки надеялись, что смогут обходить разные блокировки именно благодаря подобным отечественным сервисам, принимающим их банковские карты.
Правда, согласно последней информации, активировать их в любом магазине не получится. Дело в том, что местные геймеры начали жаловаться на то, что этот метод перестал работать в магазине Epic Games Store, правда, только в случае тех видеоигр, которые официально не продаются на России.
В техподдержке местным игрокам пишут, что причина блокировки не в их политике. Такое решение приняли издатели видеоигр, а они на него никак не могут повлиять. Интересно в этом случае только одно, а распространяется ли теперь такое правило и на другие популярные игровые магазины.
Epic Games Store / Фото с официального сайта
Другие "победы" российского игрового рынка
- На России не появятся физические копии таких видеоигр: Ghostwire: Tokyo, Tiny Tina's Wonderlands, Gran Turismo 7, WWE 2K22 и коллекционное издание Horizon Forbidden West. Соответствующей информацией поделилась российская торговая сеть "М. Видео". Также ее представители подтвердили, что шансов на релиз физических копий S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже нет.
- Российские торговые сети, продающие физические копии видеоигр для консолей PlayStation, массово изменяют цены на свои товары. Стоимость новых игр выросла почти в два раза, а большинство таких проектов сейчас стоят по 6-8 тысяч рублей. То есть шутки о 8K-гейминге уже стали реальностью, а 10K – ближайшим будущим.
- Компания Nintendo подробно рассказала россиянам об ограничениях, появившихся после того, как она перевела свой сервис Nintendo eShop в режим технического обслуживания в их регионе. Если коротко, все очень плохо: покупать видеоигры или активировать коды загрузки нельзя, а приобретенные проекты можно загрузить только в том случае, если они были заархивированы.
- Российский "МТС Банк" захотел помочь своим геймерам, желающим пополнить кошелек Steam. Он запустил специальный сервис для этого, а с местных игроков берет "всего" 22% от суммы пополнения.
- На странице видеоигры Terminator: Dark Fate – Defiance в магазине Steam исчезла информация о том, что за ее разработку отвечает российская студия Cats Who Play. Согласно данным ресурса SteamDB, удалили ее издатели из британской компании Slitherine Ltd. еще три недели тому назад. Пока не известно, почему так произошло, но похоже, что дорабатывать эту стратегию будут не россияне.