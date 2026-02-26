Sony может прекратить выпуск сюжетных эксклюзивов PlayStation на ПК

Компания Sony, вероятно, пересматривает свою стратегию по выпуску игр на персональных компьютерах. Известный журналист Джейсон Шрайер сообщил, что японский гигант может отказаться от портирования своих главных сюжетных хитов, сосредоточившись на консольной эксклюзивности.

Репортер Bloomberg Джейсон Шрайер в подкасте Triple Click выразил сомнение, что боевик Marvel's Wolverine от Insomniac Games когда-нибудь выйдет на ПК, несмотря на наличие рабочего прототипа.

Почему Sony решила изменить подход к выпуску игр на ПК?

По словам Шрайера, даже если это произойдет в далеком будущем, сейчас игрокам стоит четко понимать: для запуска этой игры понадобится именно PlayStation. Релиз "Росомахи" запланирован на 15 сентября 2026 года исключительно для консоли PlayStation 5.

Шрайер утверждает, что новая политика Sony заключается в выпуске на компьютерах только игр-сервисов. Портирование традиционных однопользовательских консольных эксклюзивов компания планирует прекратить

На форуме ResetEra журналист отметил, что эта информация не является его личными догадками, а отражает реальные планы производителя. Причиной изменения курса называют низкую коммерческую результативность предыдущих ПК-версий, которые не принесли ожидаемых прибылей. Шрайер считает, что отказ от этой инициативы не станет большим ударом для доходов корпорации.

В то же время на недавнем мероприятии State of Play подтвердили выход на ПК таких игр, как Death Stranding 2: On the Beach. Однако стоит учитывать, что эти проекты создаются не внутренними командами Sony, а сторонними студиями.

Когда Sony начала выпускать эксклюзивы на ПК?

Практика переноса эксклюзивов на персональные компьютеры продолжалась с 2020 года, благодаря чему игроки получили доступ к The Last of Us, Horizon, God of War и Marvel's Spider-Man через несколько лет после их появления на консолях.

Подробный отчет о новой политике PlayStation журналист обещает опубликовать позже в материале для Bloomberg.