Sony дает еще один шанс всем, кто хотел купить PS5 в стиле ретро, но не успел
Источник:Engadget
К тридцатой годовщине PlayStation компания Sony решила выпустить специальную ретро-версию своего главного продукта. Он имел в целом такой же дизайн в плане формы, как и актуальная ныне PS5, но получил приглушенный серый цвет, вдохновленный самой первой консолью, выпущенной в далеком 1994 году. Но тогда, 26 сентября, что-то пошло не так.
Только предпродажи открылись, как свеженькие консоли буквально мгновенно размели. Судя по всему, их было очень мало, а потому они быстро кончились. Это привело к огромному раздражению поклонников, которые не упустили возможности пожаловаться на это в сети. Но теперь у всех желающих будет еще один шанс, пишет Engadget.
Интересно PlayStation 5 Pro будет несовместима со стандартными декоративными боковыми панелями PS5
Детали
Вчера, 28 октября, компания объявила, что на следующий день, то есть 29 октября, начнется следующий раунд заказов. Он ожидается в 18:00 по Киеву. Компания будет продавать консоли только на официальном сайте.
Компания не сообщает, сколько штук запасла на этот раз, но, вероятно, аналогичная ситуация нас ожидает и на этот раз – консоли раскупят за считанные минуты.
Комплектация включает:
- Ограниченное издание консоли с 1 терабайтом памяти.
- Контроллер DualSense.
- Ограниченное издание чехла консоли для дисковода.
- Ограниченная серия вертикальной подставки.
- 2 горизонтальные ножки.
- Кабель HDMI.
- Шнур питания переменного тока.
- Кабель USB.
- Оригинальный кабельный корпус в стиле контроллера PlayStation.
- 4 кабельные стяжки PlayStation Shapes.
- Наклейку PlayStation.
- Ограниченное издание плаката PlayStation.
- Скрепку PlayStation.
PlayStation5 Digital Edition – 30th Anniversary Limited Edition Bundle / Фото Sony
Цена консоли указана на уровне 499,99 доллара.