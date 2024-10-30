Невероятный провал Concord привел не только к отключению серверов: вот что произошло дальше

Sony официально прекратила работу командного шутера Concord всего через несколько дней после его запуска, поскольку игра с треском провалилась, не набрав пользовательскую базу. О закрытии серверов "через две недели" объявили почти сразу, а теперь стали известны дальнейшие неприятные последствия.

Наказание за провал

Как стало известно, Sony решила полностью закрыть студию Firewalk Studios, которая занималась разработкой проекта Concord. Это означает, что игра не вернется после доработки, как предполагали некоторые СМИ и игроки, пишет Engadget.

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Concord планировался как премиальный геройский шутер среди моря бесплатных аналогов. Однако плохие отзывы критиков и плохое восприятие игроками сделали свое дело. Игра получила средние оценки. Обозреватели отмечали, что она не предложила ничего нового, по сравнению с Overwatch, Apex Legends и Valorant. Кроме того, она "визуально непривлекательна", безуспешно пытается отобразить научную фантастику 1970-х годов, а также имеет слабо прописанных персонажей.

GamesRadar поставил Concord три балла из пяти.

Hardcore Gamer подарил еще лишние пол балла, оценив на 3,5/5.

IGN – 7/10.

PCMag – 3,5/5.

Shacknews – 7/10.

На Metacritic средняя оценка составила 63 из 100 для PS5 и 66/100 для ПК.

Хотя многие в сети предлагали разработчикам варианты по улучшению их проекта, студия все же решила отключить серверы игры и вернуть пользователям деньги. Таким образом Concord просуществовал всего 2 недели.

29 октября в блоге Sony появилась копия внутреннего электронного письма от Германа Хулста, генерального директора Sony. Оригинал разослали работникам компании. В письме говорилось о закрытии Firewalk Studios и закрытии игры. Кроме того, закрывают также студию Neon Koi вместе с мобильным боевиком, над которым та работала.

Определенные аспекты Concord были исключительными, но не имели достаточного количества игроков. За последние несколько месяцев мы потратили немало времени на изучение всех возможных вариантов,

– пишет Хулст.

Напомним, Concord предлагал открытую бета-версию, которая достигла пика в 2 388 одновременных игроков, но после запуска одновременный онлайн едва достиг 700 пользователей. В последующие дни

Пока неизвестно, что будет с работниками, но Хулст говорит, что "некоторым" будут искать новые задачи. Представитель компании также сообщил Джейсону Шрайеру, что в целом 172 сотрудника Firewalk Studios потеряют работу.