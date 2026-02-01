Sony запатентовали уникальный геймпад для PlayStation – владельцы будут решать где будут кнопки
- Sony получила патент на уникальный геймпад для PlayStation, где игроки смогут самостоятельно определять расположение и размеры кнопок.
- Геймпад оснащен большим сенсорным экраном, который позволит автоматически настраивать конфигурации под размер руки и требования игры.
В сети появилась информация о патенте новых геймпадов для консолей PlayStation. Владельцы уникальных девайсов сами будут определять расположение и размеры кнопок.
После подачи заявки в феврале 2023 года, Sony получила патент на специальный контроллер, информирует VGC.
Будущий геймпад от Sony не будет иметь кнопок?
Согласно описанию патента и сопроводительным изображениям, новый геймпад станет уникальным контроллером для консолей PlayStation.
Его особенностью будет большой сенсорный экран, который будет покрывать большую часть поверхности устройства, ту – где обычно размещаются кнопки.
Идея заключается в том, что таким образом что таким образом владельцы смогут собственноручно выбирать расположение и размеры D-Pad, стиков или кнопок действий на геймпаде.
Иллюстрация из патента / Фото Sony
Отмечают, что это позволит максимально удобно настраивать собственный контроллер под размер руки или требования конкретной игры.
Более того, потому настроенный геймпад сможет автоматически узнавать руку или хват игрока и предлагать ему необходимый вариант расположения кнопок, информирует Sportskeeda.
Существует желание, чтобы игровые контроллеры позволяли различные конфигурации и подстраивались под размеры рук без необходимости настраивать или изготавливать контроллер,
– говорится в патенте.
Конечно, получение патента не обязательно означает выход конечного продукта, но идея выглядит весьма интересной и уже нашла своих сторонников в сети.
Геймеры и причудливые геймпады:
Фанаты видеоигр частенько любят усложнить себе жизнь и придумать уникальный способ играть в игры.
Например, еще в далеком 2020 году стример Call of Duty играл в игру на свирели.
А известная стримерша MissMikkaa когда-то умудрилась пройти Elden Ring, играя на танцевальном коврике.