Sony запатентовали уникальный геймпад для PlayStation – владельцы будут решать где будут кнопки

В сети появилась информация о патенте новых геймпадов для консолей PlayStation. Владельцы уникальных девайсов сами будут определять расположение и размеры кнопок.

После подачи заявки в феврале 2023 года, Sony получила патент на специальный контроллер, информирует VGC.

Интересно Кризис стратегии: Microsoft признала, что консоли проигрывают конкуренцию, а продажи игр падают

Будущий геймпад от Sony не будет иметь кнопок?

Согласно описанию патента и сопроводительным изображениям, новый геймпад станет уникальным контроллером для консолей PlayStation.

Его особенностью будет большой сенсорный экран, который будет покрывать большую часть поверхности устройства, ту – где обычно размещаются кнопки.

Идея заключается в том, что таким образом что таким образом владельцы смогут собственноручно выбирать расположение и размеры D-Pad, стиков или кнопок действий на геймпаде.

Иллюстрация из патента / Фото Sony

Отмечают, что это позволит максимально удобно настраивать собственный контроллер под размер руки или требования конкретной игры.

Более того, потому настроенный геймпад сможет автоматически узнавать руку или хват игрока и предлагать ему необходимый вариант расположения кнопок, информирует Sportskeeda.

Существует желание, чтобы игровые контроллеры позволяли различные конфигурации и подстраивались под размеры рук без необходимости настраивать или изготавливать контроллер,

– говорится в патенте.

Конечно, получение патента не обязательно означает выход конечного продукта, но идея выглядит весьма интересной и уже нашла своих сторонников в сети.

Геймеры и причудливые геймпады: