Sony добилась отмены многопользовательского мода для The Last of Us 2 перед его выходом

Компания Sony вмешалась в разработку фанатского проекта во вселенной The Last of Us 2 и остановила его буквально за несколько дней до запланированного релиза. Игроки ждали этот режим почти целый год, однако компания выдвинула жесткое требование немедленно прекратить все работы.

Многопользовательского режима не будет

Популярный ютубер и разработчик под ником Speclizer создавал многопользовательский мод почти 9 месяцев, начиная с января этого года. Он должен был стать полноценным фанатским ответом на отмененный сетевой режим Factions и официальный проект The Last of Us Online от студии Naughty Dog. Автор планировал выпустить игру уже в этом месяце, однако получил официальное письмо от юридических представителей Sony Interactive Entertainment с требованием отменить релиз, пишет GamesRadar.

Разработчик приступил к работе в начале года, хотя сначала даже не знал, получится ли из этого что-то достойное внимания. Первые тесты выглядели очень сырыми и содержали множество багов, но проект быстро развивался. Уже в июле автор достиг важного этапа, добавив возможность проводить полноценные командные бои в формате 4 на 4 игрока.

Невероятно грустно, что это так и не увидело свет, но я надеюсь, что вы продолжите следить за моими следующими проектами, на этот раз уже собственными,

– прокомментировал автор модификации под ником Speclizer.

Ситуация оказалась особенно болезненной для поклонников серии, поскольку сама студия Naughty Dog отменила свой многопользовательский проект The Last of Us Online в конце 2023 года после почти четырех лет разработки. Бывший руководитель PlayStation Шухей Йошида называл эту игру великолепной, а бывший игровой директор Винит Агарвал рассказал, что многие разработчики считали ее лучшим сетевым экшеном в своей жизни.

Несмотря на это, проект закрыли, а теперь компания лишила игроков и единственной фанатской альтернативы. Автор модификации поблагодарил аудиторию и пообещал направить свои силы на создание совершенно нового собственного проекта.