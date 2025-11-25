Сколько Sony заработали на ПК геймерах – новые данные поражают воображение

Новое исследование оценило сколько компания Sony заработала на выпуске некогда эксклюзивных видеоигр с PlayStation на ПК в Steam. Сумма действительно впечатляет.

История об эксклюзивности видеоигр для определенных консолей становится все менее актуальной политикой, поскольку как Microsoft, так и Sony выпускают все больше своих проектов на всех доступных платформах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Alinea Analytics.

Сколько игры Sony заработали на ПК?

Консольные войны остались в прошлом, ведь разработчики только выигрывают от отсутствия эксклюзивности.

По крайней мере, именно на это указывают финансовые успехи PlayStation.

Согласно отчету Alinea Analytics от 21 ноября, Sony получила более 1,5 миллиарда долларов валового дохода от выпуска игр с PlayStation на ПК, а именно на платформе Steam.

После учета процентов Valve, Sony остается примерно 1,2 миллиарда вечнозеленых чистой прибыли.

Интересно то, какие же проекты больше всего приложились к этому невероятному показателю.

Оказалось, что шутер Helldivers 2 является самой успешной игрой PlayStation в Steam, сгенерировав как минимум 400 миллионов долларов дохода.

Компанию в пятерке самых популярных этому проекту составили Horizon Zero Dawn, God of War, Days Gone и Spider-Man.

Хотя в сети начали появляться слухи об изменении этого подхода в Sony, как сообщает Gamerant, вряд ли компания откажется от "курочки, которая несет золотые яйца".

