Скільки Sony заробили на ПК геймерах – нові дані вражають уяву

Нове дослідження оцінило скільки компанія Sony заробила на випуску колись ексклюзивних відеоігор з PlayStation на ПК у Steam. Сума направду вражає.

Історія про ексклюзивність відеоігор для певних консолей стає все менш актуальною політикою, оскільки як Microsoft, так і Sony випускають все більше своїх проєктів на усіх доступних платформах, повідомляє 24 Канал з посиланням на Alinea Analytics.

Скільки ігри Sony заробили на ПК?

Консольні війни залишилися в минулому, адже розробники лише виграють від відсутності ексклюзивності.

Принаймні, саме на це вказують фінансові успіхи PlayStation.

Згідно зі звітом Alinea Analytics від 21 листопада, Sony отримала понад 1,5 мільярда доларів валового доходу від випуску ігор з PlayStation на ПК, а саме на платформі Steam.

Після врахування відсотків Valve, Sony залишається приблизно 1,2 мільярда вічнозелених чистого прибутку.

Цікавим є те, які ж проєкти найбільше доклалися до цього неймовірного показника.

Виявилося, що шутер Helldivers 2 є найуспішнішою грою PlayStation у Steam, згенерувавши як мінімум 400 мільйонів доларів доходу.

Компанію у п'ятірці найпопулярніших цьому проєкту склали Horizon Zero Dawn, God of War, Days Gone та Spider-Man.

Хоча у мережі почали з'являтися чутки про зміну цього підходу у Sony, як повідомляє Gamerant, навряд чи компанія відмовиться від "курочки, яка несе золоті яйця".

