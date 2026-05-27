Вы не поверите куда Sony хотят засунуть рекламу – компания зарегистрировала новый патент

Новый патент от Sony удивил геймеров. Компания планирует запускать рекламу прямо во время видеоигр, применив для этого искусственный интеллект.

Игровая индустрия не стоит на месте и пока другие компании думают как эффективнее вплести ИИ в производственные процессы, Sony придумали как получить еще больше денег от своих продуктов, информирует 24 Канал.

Sony хотят показывать рекламу в играх?

Пока глава Take-Two комментирует массовые сокращения в IT, стало известно, что Sony запатентовала новую функцию, которая имеет целью "развлечь" геймеров в моменты вынужденного бездействия в видеоиграх.

Как подметили в издании MP1st, компания подала патент на систему,, которая будет использовать ИИ чтобы показывать игрокам "мультмедийный контент" просто во время "экранов загрузки".

По идее, во время подобных ситуаций на экране будет включаться режим "картинка в картинке", где будут проигрываться видео, пока игра будет грузиться в фоновом режиме.

Ролики же планируют показывать разного характера: от клипов из соцсетей или хайлайтов стримеров до, конечно, рекламы.

К тому же, систему планируют использовать как для отображения игровой рекламы, так и "внешней". То есть, ожидая очередную высадку в Warzone вы сможете увидеть рекламу какого-то скина, что вот-вот появится в игре или новой дрели – как повезет.

При этом ИИ автоматически будет оценивать ожидаемое время ожидания и выбирать контент, который лучше всего заполнит этот пробел. Если пауза закончится быстрее, чем ожидалось, то видео исчезнет или остановится, поэтому новая идея не будет мешать игровому процессу.

Следует отметить, что не все патенты воплощаются в реальность, поэтому фанатам консолей Sony пока не следует слишком переживать из-за выдумки компании. Хотя вполне вероятно, что подобная система уже будет ожидать нас на PS6.