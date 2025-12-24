Бывший тренер NAVI раскрыл революционные планы Astralis в Counter-Strike 2
- Организация Astralis рассматривает возможность создания интернационального состава в Counter-Strike 2, что станет историческим решением для команды.
- Украинский тренер Kane советует обратить внимание на литовца Юстинаса Лекавичуса, который может стать ключевым игроком в новом составе Astralis.
Украинский киберспортивный тренер kane утверждает, что всемирно известная организация Astralis стоит на пороге исторического решения относительно своего состава в Counter-Strike 2.
Характерной чертой всех составов Astralis по Counter-Strike с самого момента основания организации было то, что игроки были исключительно датчанами. Очевидно, скоро это может измениться, информирует 24 Канал со ссылкой на Kane в Telegram.
Astralis готовят интернациональный состав?
Инсайдерской информацией о планах боссов Astralis поделился легендарный украинский тренер Михаил Благин, более известный как Kane.
По его словам, организация серьезно рассматривает возможность впервые в истории сформировать интернациональный состав. Однако пока что, эта инициатива все еще на этапе обсуждения.
Вместе с тем Благин уже имеет совет по рекрутингу в будущий коллектив.
Смогут ли они это сделать, вопрос пока что открытый. Но если бы я был на их месте, я бы внимательнее присмотрелся к jL,
– написал Kane.
Литовец Юстинас Лекавичус добровольно ушел на скамейку запасных NAVI, поскольку почувствовал выгорание от бешеного режима и нуждался в паузе.
В то же время MVP первого "Мейджора" в истории CS 2, как сообщает Liquipedia, точно стал бы игроком вокруг которого можно было бы построить сильный коллектив.
Тем более Юстинас не только весьма искусный киберспортсмен, но и настоящий шоумен, поэтому его подписание действительно могло бы стать отправной точкой в новой эпохе Astralis.
Единственным препятствием может стать цена, которую Natus Vincere захотят получить за все еще своего игрока.
Прислушаются ли в датской организации к советам Благина, а может и вообще откажутся от "интернационального" пути – покажет только время.
Что известно об Astralis?
Датская организация, основана в январе 2016 года, которая стала одной из самых успешных команд в истории Counter-Strike.
В период с 2017 по 2019 годы, коллектив одержал победу на рекордных 4 "Мейджорах", триумфовав трижды подряд. Также Astralis первыми получили 1 миллион долларов золотыми слитками, выполнив "челлендж" Intel Grand Slam, информирует Liquipedia.
После распада "золотого" состава, Astralis переживает не лучшие времена. Команда выпала из мирового топа и пока безрезультатно пытается вернуться на вершину киберспортивного CS 2.