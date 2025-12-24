Бывший тренер NAVI раскрыл революционные планы Astralis в Counter-Strike 2

Украинский киберспортивный тренер kane утверждает, что всемирно известная организация Astralis стоит на пороге исторического решения относительно своего состава в Counter-Strike 2.

Характерной чертой всех составов Astralis по Counter-Strike с самого момента основания организации было то, что игроки были исключительно датчанами. Очевидно, скоро это может измениться, информирует 24 Канал со ссылкой на Kane в Telegram.

Astralis готовят интернациональный состав?

Инсайдерской информацией о планах боссов Astralis поделился легендарный украинский тренер Михаил Благин, более известный как Kane.

По его словам, организация серьезно рассматривает возможность впервые в истории сформировать интернациональный состав. Однако пока что, эта инициатива все еще на этапе обсуждения.

Вместе с тем Благин уже имеет совет по рекрутингу в будущий коллектив.

Смогут ли они это сделать, вопрос пока что открытый. Но если бы я был на их месте, я бы внимательнее присмотрелся к jL,

– написал Kane.

Литовец Юстинас Лекавичус добровольно ушел на скамейку запасных NAVI, поскольку почувствовал выгорание от бешеного режима и нуждался в паузе.

В то же время MVP первого "Мейджора" в истории CS 2, как сообщает Liquipedia, точно стал бы игроком вокруг которого можно было бы построить сильный коллектив.

Тем более Юстинас не только весьма искусный киберспортсмен, но и настоящий шоумен, поэтому его подписание действительно могло бы стать отправной точкой в новой эпохе Astralis.

Единственным препятствием может стать цена, которую Natus Vincere захотят получить за все еще своего игрока.

Прислушаются ли в датской организации к советам Благина, а может и вообще откажутся от "интернационального" пути – покажет только время.

Что известно об Astralis?