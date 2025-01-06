После роспуска академии, украинский коллектив Monte представил миру обновленный основной состав по CS 2, куда попало сразу несколько молодых киберспортсменов с Monte Gen, информирует 24 Канал со ссылкой на соцсети команды.

К теме Известная украинская организация неожиданно закрыла академию и распустила состав с CS 2

Аналитики угадали

Сразу после новости о закрытии проекта Monte Gen, большинство киберспортивных аналитиков предполагало, что несколько его игроков пополнят основной ростер организации.

Это нашло подтверждение 6 января, когда на официальной странице команды в соцсети X был обнародован новый состав на следующий год.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов’язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!

В 2025 году за Monte будут выступать:

Джек "Gizmy" фон Спрекельсен – новый капитан.

Гитис "ryu" Глушаускас

Сергей "DemQQ" Демченко

Павел "dycha" Дыха

Олек "hades" Мискевич

Тренировать этот состав будет бывший "коач" Gen – Иван Семенец, более известный как AiyvaN.

Кроме того, в Monte раскрыли планы по "новой фазе" развития академии, которая оказывается закрылась не навсегда.

Все в Monte Gen переросли уровень академии. Поэтому мы приостановили этот проект, пока не найдем нового тренера, и планируем продолжать поиск молодых талантов в будущем,

– анонсировал директор отдела киберспорта организации Денис Яшниев.

Поэтому, желаем обновленному составу Monte больших побед в 2025 году и возвращения на T1 сцену.