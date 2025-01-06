После роспуска академии, украинский коллектив Monte представил миру обновленный основной состав по CS 2, куда попало сразу несколько молодых киберспортсменов с Monte Gen, информирует 24 Канал со ссылкой на соцсети команды.
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Аналитики угадали
Сразу после новости о закрытии проекта Monte Gen, большинство киберспортивных аналитиков предполагало, что несколько его игроков пополнят основной ростер организации.
Это нашло подтверждение 6 января, когда на официальной странице команды в соцсети X был обнародован новый состав на следующий год.
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В 2025 году за Monte будут выступать:
- Джек "Gizmy" фон Спрекельсен – новый капитан.
- Гитис "ryu" Глушаускас
- Сергей "DemQQ" Демченко
- Павел "dycha" Дыха
- Олек "hades" Мискевич
Тренировать этот состав будет бывший "коач" Gen – Иван Семенец, более известный как AiyvaN.
Кроме того, в Monte раскрыли планы по "новой фазе" развития академии, которая оказывается закрылась не навсегда.
Все в Monte Gen переросли уровень академии. Поэтому мы приостановили этот проект, пока не найдем нового тренера, и планируем продолжать поиск молодых талантов в будущем,
– анонсировал директор отдела киберспорта организации Денис Яшниев.
Поэтому, желаем обновленному составу Monte больших побед в 2025 году и возвращения на T1 сцену.