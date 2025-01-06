Після розпуску академії, український колектив Monte представив світу оновлений основний склад з CS 2, куди потрапило одразу кілька молодих кіберспортсменів з Monte Gen, інформує 24 Канал з посиланням на соцмережі команди.

До теми Відома українська організація неочікувано закрила академію та розпустила склад з CS 2

Аналітики вгадали

Одразу після новини про закриття проєкту Monte Gen, більшість кіберспортивних аналітиків припускало, що кілька його гравців поповнять основний ростер організації.

Це знайшло підтвердження 6 січня, коли на офіційній сторінці команди у соцмережі X було оприлюднено новий склад на наступний рік.

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У 2025 році за Monte виступатимуть:

Джек "Gizmy⁠" фон Спрекельсен – новий капітан.

Гітіс "⁠ryu" Глушаускас

Сергій "DemQQ" Демченко

Павел "dycha" Диха

Олек "hades" Міскевич

Тренуватиме цей склад колишній "коач" Gen – Іван Семенець, більш відомий як AiyvaN.

Окрім того, у Monte розкрили плани щодо "нової фази" розвитку академії, яка виявляється закрилась не назавжди.

Усі в Monte Gen переросли рівень академії. Тому ми призупинили цей проєкт, поки не знайдемо нового тренера, і плануємо продовжувати пошук молодих талантів у майбутньому,

– анонсував директор відділу кіберспорту організації Денис Яшнієв.

Отож, бажаємо оновленому складу Monte великих перемог у 2025 році та повернення на T1 сцену.