Звездный футболист мадридского Реала показал свою команду мечты в EA FC 25

Звездный бразильский футболист, представляющий Реал Мадрид, похвастался в сети собственным составом в режиме Ultimate Team в EA FC 25.

Не секрет, что даже лучшие футболисты являются фанатами симулятора футбола EA FC 25, но при всем при этом они редко делятся с поклонниками деталями относительно собственных команд в режиме Ultimate Team, сообщает 24 Канал.

К теме Звездный футболист Барселоны едва не попал в беду из-за EA FC 25

Эндрик поставил себя вместо Мбаппе

Молодая звезда мирового футбола – Эндрик Фелипе, который только летом наконец присоединился к мадридскому Реалу, поделился в собственном аккаунте TikTok удивительно интересным изображением.

Там нападающий "сливочных" показал собственный "состав мечты" из режима Ultimate Team в схеме 4-2-2-2, которым удивил немало поклонников игры.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!

В частности, сюрпризом стало то, что в стартовой одиннадцатке Эндрика не оказалось его одноклубника Киллиана Мбаппе, который имеет одну из лучших карточек в игре. Зато на острие нападения рядом с другим игроком Реала – Винисиусом Жуниором, расположился сам Эндрик.

Также удивляет наличие в составе игрока Алексии Путельяс – звезды главных соперников мадридцев из каталонской Барселоны.

Состав Эндрика в Ultimate Team / Фото с TikTok

Да и в целом, состав бразильца оказался несколько "бедным" по меркам знаменитостей, ведь не сверкает самыми дорогими карточками в игре.

Это заставило геймеров гадать: то ли бразилец пытается играть в EA FC 25 без "донатов" или просто не тратит на нее слишком много времени.