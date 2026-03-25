"Хейтерам это не остановить": режиссер Kingdom Come Deliverance видит будущее графики в DLSS 5
- Технология DLSS 5 от Nvidia вызвала споры из-за ее нейронного рендеринга, который некоторые пользователи считают "пластиковым".
- Режиссер Kingdom Come: Deliverance Даниэль Вавра считает, что DLSS 5 может стать более дешевой альтернативой трассировке лучей и приведет к значительным изменениям в графике.
Технология DLSS 5 от Nvidia еще не вышла, но уже вызвала волну споров среди геймеров и разработчиков. В ее защиту неожиданно выступил режиссер Kingdom Come: Deliverance и сиквела игры Даниэль Вавра, который считает нейросетевой рендеринг важным шагом вперед.
Своим мнением Вавра поделился в соцсети X, рассказывает 24 Канал.
Почему DLSS 5 – будущее видеоигр по мнению Вавры?
DLSS 5 от Nvidia базируется на модели нейронного рендеринга в реальном времени, которая добавляет изображению больше деталей и создает фотореалистичное освещение. Впрочем, часть геймерского сообщества восприняла это иначе.
Пользователи утверждают, что картинка начинает выглядеть как типичный "пластиковый" результат работы искусственного интеллекта – slop, который нивелирует уникальный художественный стиль отдельных проектов. Подобную критику высказывали не только игроки, но и некоторые разработчики игр и специалисты. Неудивительно, что после анонса DLSS 5 сеть накрыла волна критики и мемов.
На этом фоне позиция Вавры выглядит довольно контрастной. Он считает, что DLSS 5 в перспективе может стать более дешевой альтернативой ресурсоемкой трассировке лучей. По его словам, нынешняя волна негатива не способна остановить развитие технологии – это только начало значительно более масштабных изменений в графике.
Разработчик убежден, что со временем студии получат возможность гибко настраивать работу DLSS 5 – например, адаптировать ее под конкретный визуальный стиль игры или даже под внешность определенных людей. Подобные идеи ранее озвучивал и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.
В то же время с этим не согласны например отдельные члены команды профессионального издания PCGamer. Они заметили, что DLSS 5 все больше похоже на что-то, что разработчики даже теоретически не с могут точно настроить.
Чем больше мы слышим о функции DLSS 5 от Nvidia, тем хуже она становится,
– заметил автор по вопросам аппаратного обеспечения PCGamer Дэйв Джеймс.
Ожидается, что DLSS 5 официально представят уже осенью. Первыми играми с поддержкой новой технологии должны стать:
- Resident Evil Requiem,
- Starfield,
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered,
- Assassin's Creed Shadows,
- Наследие Хогвартса,
- Delta Force,
- Нарака: Bladepoint.