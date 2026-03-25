"Хейтерам это не остановить": режиссер Kingdom Come Deliverance видит будущее графики в DLSS 5

Технология DLSS 5 от Nvidia еще не вышла, но уже вызвала волну споров среди геймеров и разработчиков. В ее защиту неожиданно выступил режиссер Kingdom Come: Deliverance и сиквела игры Даниэль Вавра, который считает нейросетевой рендеринг важным шагом вперед.

Своим мнением Вавра поделился в соцсети X, рассказывает 24 Канал.

Почему DLSS 5 – будущее видеоигр по мнению Вавры?

DLSS 5 от Nvidia базируется на модели нейронного рендеринга в реальном времени, которая добавляет изображению больше деталей и создает фотореалистичное освещение. Впрочем, часть геймерского сообщества восприняла это иначе.

Пользователи утверждают, что картинка начинает выглядеть как типичный "пластиковый" результат работы искусственного интеллекта – slop, который нивелирует уникальный художественный стиль отдельных проектов. Подобную критику высказывали не только игроки, но и некоторые разработчики игр и специалисты. Неудивительно, что после анонса DLSS 5 сеть накрыла волна критики и мемов.

На этом фоне позиция Вавры выглядит довольно контрастной. Он считает, что DLSS 5 в перспективе может стать более дешевой альтернативой ресурсоемкой трассировке лучей. По его словам, нынешняя волна негатива не способна остановить развитие технологии – это только начало значительно более масштабных изменений в графике.

Разработчик убежден, что со временем студии получат возможность гибко настраивать работу DLSS 5 – например, адаптировать ее под конкретный визуальный стиль игры или даже под внешность определенных людей. Подобные идеи ранее озвучивал и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.

В то же время с этим не согласны например отдельные члены команды профессионального издания PCGamer. Они заметили, что DLSS 5 все больше похоже на что-то, что разработчики даже теоретически не с могут точно настроить.

Чем больше мы слышим о функции DLSS 5 от Nvidia, тем хуже она становится,

– заметил автор по вопросам аппаратного обеспечения PCGamer Дэйв Джеймс.

Ожидается, что DLSS 5 официально представят уже осенью. Первыми играми с поддержкой новой технологии должны стать: