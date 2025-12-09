Геймер нашел самый коварный тайник добычи в ARC Raiders

Игрок популярной многопользовательской игры ARC Raiders нашел самую коварную шутку разработчиков, которые разместили тайник с "лутом" в весьма неожиданном месте.

Вся суть эвакуационных шутеров в том, чтобы получить как можно лучший "лут". Однако, создатели хитовой ARC Raiders проявили в этом вопросе довольно жестокий креатив, информирует 24 Канал со ссылкой на @ArcRaiderAlerts в X.

Самый сложный "тайник" в ARC Raiders?

Пока сотни тысяч "рейдеров" пытаются получить ключи от закрытых комнат и достать оттуда какой-то желанный игровой предмет или чертежи, "счастливый" игрок нашел довольно неожиданный "тайник".

На Control Tower с карты Dam Battlegrounds, геймер прогуливался по парапету и увидел контейнер, в котором иногда выпадает довольно ценный "лут".

Не долго думая, он подбежал к находке и попытался ее осмотреть. Правда, игрок не рассчитал, что при этом произойдет включение анимации персонажа, которая мгновенно отправит его в свободное падение.

Забавный случай: смотрите видео

Комментарии к посту разделились на два лагеря: одни бросились сочувствовать герою видео, а другие же наоборот заявили о гениальном коварстве создателей проекта.

Интересно дойдет ли это видео до самих Embark, ведь разработчику, который придумал эту маленькую ловушку, наверное, приятно будет увидеть результат своей работы.

Что известно об Arc Raiders?