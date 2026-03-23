Создатели Crimson Desert объяснили использование ИИ и пообещали все исправить

Разработчики Crimson Desert из студии Pearl Abyss прокомментировали скандал с ИИ-изображениями, найденными в проекте. Создатели ролевой игры оправдались и пообещали исправить ситуацию.

Громкий релиз Crimson Desert несколько запакостила неожиданная находка геймеров, которые нашли в проекте сразу несколько изображений, небрежно созданных искусственным интеллектом, сообщает 24 Канал.

Crimson Desert искупит свою вину?

Всего через день после релиза игры, внимательные геймеры нашли в ней следы использования ИИ. Еще и к тому же, не очень качественные.

Это сразу расстроило огромное количество игроков, которые принялись критиковать разработчиков в соцсетях и сыпать негативные отзывы на проект, сообщает Gamerant.

Наконец, тишину нарушили представители студии Pearl Abyss, полностью признав вину.

В соцсети X аккаунт Crimson Desert опубликовал детальное объяснение, в котором создатели игры рассказали, что действительно пользовались ИИ на ранних этапах разработки. По их словам, это существенно помогло ускорить процесс.

Вместе с тем, в конечной версии игры все следы использования искусственного интеллекта, как вот уже упомянутые изображения, должны были быть изменены на качественные арты, выполнены профессионалами.

Это не соответствует нашим внутренним стандартам, и мы несем за это полную ответственность. Мы также признаем, что должны были четко оповестить об использовании нами искусственного интеллекта. Хотя эти инструменты использовались преимущественно на ранних этапах разработки, с ожиданием, что эти ресурсы будут заменены до релиза, мы понимаем, что это не оправдывает отсутствие прозрачности. Мы искренне извиняемся за эти огорчения,

– говорится в обращении.

В качестве решения ситуации, разработчики пообещали провести "комплексный аудит всех игровых ресурсов" и принять меры, чтобы в игре больше не осталось "творений" генеративного ИИ.

