Создатели скандальной Palworld анонсировали новую игру и она кардинально отличается от предшественницы

Pocketpair, стоящая за созданием скандально известной игры Palworld, анонсировала следующий проект, который удивит вас тем, что вообще не похож на предыдущую игру студии.

Создатели хитовой MMO Palworld представили короткий тизер новой игры, информирует 24 Канал.

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Интересная смена вектора творчества

Пока судьба Palworld решается в судебной тяжбе с Nintendo, ее создатели из Pocketpair анонсировали следующую игру,, которая будет выпущена под эгидой студии.

Геймеров может удивить выбор жанра, ведь Dead Take – это психологический хоррор, создаваемый Surgent Studios.

Создатели проекта обещают, что он будет невероятно страшным и даже один из менеджеров сообщества Palworld – Джон Бакли отказался в него играть.

Тизер игры – смотрите видео

Тизер не раскрывает деталей, но показывает немало жутких локаций в сопровождении жуткой музыки.

Что касается описания сюжета, то Dead Take поставит игроков на место актера, который должен найти своего друга, раскрывая тайны зловещего особняка.

Выход проекта запланирован в Steam на 2025 год, а больше информации об игре пообещали сообщить в ближайшее время.