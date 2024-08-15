Создатели Skyblivion выпустили 20-минутное видео, которое очаровало фанатов
Команда мододелов TESRenewal выпустила геймплейное видео Skyblivion, неофициального ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке The Elder Scrolls V: Skyrim. В ролике показали 20 минут квестов и игрового процесса, который подогрел интерес фанатов, уже и так целую вечность ждущих релиз проекта.
Демонстрация содержит прохождение двух квестов, "Пальцы горы" и "Смертельное поле", оба из которых начинаются в городе Чоррол, информирует Games 24.
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Геймплей SKYBLIVION: смотрите видео
- В "Пальцах горы" игроки отправляются в путешествие вокруг могущественной книги, поддерживая Гильдию магов, а затем персонажа, по имени Эрана.
- "Смертельное поле" предполагает помощь фермерам в защите своих полей от нападений гоблинов, причем результаты зависят от судьбы защитников фермы.
Фанаты откликнулись очень положительно. Комментарии переполнены одобрительных выражений и восторга.Кстати, TESRenewal объявила, что релиз Skyblivion запланирован на 2025 год. С приближением даты релиза команда сосредотачивается на доработке и полировке локаций игры.
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Skyblivion находится в разработке с 2012 года, а полноценное производство началось в 2016 году. Мод будет доступен бесплатно, но для игры понадобятся легальные копии Oblivion (включая все дополнения) и Skyrim (обычное или специальное издание).