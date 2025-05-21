Разработчики STALKER 2 потроллили игроков в последнем патче – теперь никакой халявы

Обновление STALKER 2 Сердце Чернобыля убрало возможность завладеть лучшим экзоскелетом практически в первые часы игры. Разработчики оставили на его месте остроумное послание игрокам.

Зона в STALKER 2 скрывает бесчисленное количество "хабара", но одним из самых лакомых предметов в игре является экзоскелет Алмаз, который можно было получить достаточно легко до последнего патча, информирует 24 Канал.

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Больше никакой халявы, Сталкер

Среди разнообразия снаряжения в STALKER 2 выделяется экзоскелет Алмаз, который при полном апгрейде является однозначно лучшей броней в игре.

Интересно, что его можно найти в двух локациях – бункере Искры на Янове и в детском садике Припяти.

По замыслу разработчиков, этот мощный предмет должен стать доступным игроку близко к завершению сюжетной линии, однако изобретательные геймеры быстро нашли способ получить его значительно раньше.

Для этого достаточно было немного настойчивости и навыков паркура, ведь "принеся" с собой ящик с окрестностей станции Янов, можно было довольно легко запрыгнуть на бункер Искры и получить заветный лут, задолго до того как двери этого убежища ученых откроются в сюжетном квесте и предоставят путь наверх.

Как раньше можно было получить Алмаз – смотрите видео

Пока фанаты праздновали выход обновленной оригинальной трилогии, последний патч для Сердца Чернобыля исправил эту "досадную ошибку" разработчиков, убрав экзоскелет с привычного места и переместив его внутрь закрытого бункера.

Кроме того, GSC оставили игрокам остроумное послание в виде граффити на стене.

"Никому не верь, хабара здесь больше нет" / Фото GSC Game World

Теперь хитрость не поможет сталкерам получить лучшую броню в игре в самом начале прохождения, а значит Зона снова победила и стала еще опаснее.