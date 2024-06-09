Видеоигра про белку с оружием получила дату релиза и новый забавный трейлер – интересное видео

Шутер Squirrel with a Gun стал хитом среди геймеров еще до релиза из-за специфического юмора и уникального геймплея. Свежий трейлер демонстрирует новые виды оружия и дату выхода игры.

Maximum Entertainment и Dee Dee Creations представили новый трейлер своего забавного проекта, который демонстрирует широкий арсенал белки и дату релиза.

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Squirrel With a Gun – одна из самых причудливых видеоигр последних лет, ставшая вирусной благодаря забавному трейлеру в марте этого года.

Недавно разработчики показали новый ролик, который официально подтвердил релиз игры в Steam и Epic Games Store уже 29 августа. К тому же осенью 2024 года запланирован выход проекта для консолей PS5 и Xbox Series X/S.

Кроме даты релиза, видео демонстрирует разнообразие арсенала белки, в частности в кадре появляются дробовик, гранатомет, ракетница и даже снайперская винтовка.

Трейлер также дает взглянуть на другой элемент игры – платформинг, ведь белке придется передвигаться в закрытых и открытых помещениях, наполненных врагами, и собирать желуди, которые иногда находятся в труднодоступных местах.

Кроме того, игра также позволяет вооруженному грызуну ездить на определенных транспортных средствах, таких как мини-лодка или автомобиль на радиоуправлении.