Maximum Entertainment та Dee Dee Creations представили новий трейлер свого кумедного проєкту, який демонструє ширший арсенал білки та дату релізу.

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Squirrel With a Gun – одна з найбільш чудернацьких відеоігор останніх років, що стала вірусною завдяки кумедному трейлеру в березні цього року.

Нещодавно розробники показали новий ролик, який офіційно підтвердив реліз гри в Steam та Epic Games Store вже 29 серпня. До того ж восени 2024 року заплановано вихід проєкту для консолей PS5 та Xbox Series X/S.

Окрім дати релізу, відео демонструє різноманітність арсеналу білки, зокрема в кадрі з'являються дробовик, гранатомет, ракетниця та навіть снайперська гвинтівка.

Трейлер також дає поглянути на інший елемент гри – платформінг, адже білці доведеться пересуватися в закритих і відкритих приміщеннях, наповнених ворогами, та збирати жолуді, які подекуди знаходяться в важкодоступних місцях.

Крім того, гра також дозволяє озброєному гризуну їздити на певних транспортних засобах, таких як мінічовен чи автомобіль на радіоуправлінні.