Уже сегодня состоится релиз Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, а потому и неудивительно, что сеть уже заполонили всевозможные "сливы". Правда, "поддержать" геймеров в этом деле решили и разработчики из Rockstar Games.

Стоит начать с того, что представители этой компании поделились полным списком треков, которые появятся в ремастерах. В целом это очень интересная тема, потому что ранее в сети появлялась информация о том, что некоторые композиции не пройдут такое испытание временем. Оказалось, что инсайдеры были правы, потому что в обновленных играх не будет сразу 47 треков.

Интересно, что из игры GTA III не удалили ни одной композиции, а от ее преемницы пострадали: в GTA: Vice City не будет 25 треков, а в GTA: San Andreas – 22. В переиздание не попадут песни Майкла Джексона, Оззи Осборна и 2Pac. С полным списком всех композиций, которые будут у GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, можно ознакомиться по этой ссылке (также там есть список удаленных).

Также представители Rockstar Games поделились записью, на которой сравнили оригинальные проекты и ремастеры. Интересно, что для этого видео разработчики использовали не только кадры из кат-сцен, но и геймплейные. Добавим, что авторы не показали интерфейс, а также не указали, на какой платформе они записали это видео.

Сравнение GTA: The Trilogy – The Definitive Edition с оригинальными играми: видео

За похожую работу решил взяться и блогер с никнеймом ChrisBN. На своем ютуб-канале он выложил видео, где подробно сравнил оригинальную игру GTA: Vice City и ее ремастер. В целом блогер показал завязку этой видеоигры сразу в обеих версиях, а также наглядно продемонстрировал работу некоторых новых функций. Стоит отметить, что платформу, на которой записано видео, он также не указал, но пользователи предполагают, что это PlayStation 4.

Подробное сравнение GTA: Vice City с ее ремастером: видео

Напоследок стоит отметить, что релиз GTA: The Trilogy – The Definitive Edition состоится на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Версия этого издания для PC и PlayStation стоит 1799 гривен, а для Xbox и Switch – 60 долларов.