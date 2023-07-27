Инсайдер раскрыл еще 6 персонажей Mortal Kombat 1 – в игре появится Марго Робби
Источник:Gamerant
Инсайдер, ранее отличившийся правдивой информацией о Mortal Kombat 1, сообщил, какие персонажи войдут во второе DLC игры. Среди них оказалась популярная героиня, сыгранная Марго Робби. Детали – в материале.
Новая утечка данных Mortal Kombat 1 раскрыла всех игровых персонажей, которые появятся в игре в рамках дополнения Kombat Pack 2.
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Хотя Mortal Kombat 1 еще даже не вышла, NetherRealm уже успели официально анонсировать первое DLC игры под названием Kombat Pack 1.
Интересно, что планы разработчиков на это дополнение стали известны раньше анонса благодаря инсайдерам в сети и, кажется, та же ситуация сложилась с Kombat Pack 2.
Согласно сообщению пользователя Idle Sloth в твиттере, в котором он ссылается на утечку данных Mortal Kombat, второе дополнение будет включать возвращение известных персонажей франшизы – Нуба Сайбота и Кано.
Однако, гораздо интереснее станут "гостевые" бойцы, среди которых нашлось место известной героине Марго Робби – эксцентричной Харли Квинн.
Харли Квинн в исполнении Марго Робби / Фото Warner Bros.
Также к ней присоединится ее партнер по фильму Отряд самоубийц – Дезстроук и Думслеер – главный герой франшизы шутеров DOOM.
Что касается бойцов для системы Kameo, то они будут следующими.
- Bo' Rai Cho
- Drahmin
- Hsu Hao
- Moloch
- Rain
Учитывая, что информация не является официальной, поклонникам этих персонажей не следует радоваться раньше времени, однако репутация инсайдера все же дает надежду на правдивость слухов.