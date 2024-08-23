Разработчики S․T․A․L․K․E․R․ 2 подтвердили три основные конечности и показали героя Clear Sky

На gamescom 2024 команда разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля поделилась новыми подробностями во время интервью с журналистами IGN. Евгений Григорович, руководитель разработки игры, и Евгений Кулик, технический продюсер, поделились ключевыми деталями долгожданного продолжения, включая количество возможных концовок и неожиданное возвращение персонажа.

Григорович и Кулик подтвердили, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля будет иметь три основные конечности, что несколько отличается от предыдущих заявлений о четырех. Хотя разработчики не подтвердили, может ли одна из этих концовок быть секретной, информирует Games 24.

А тем временем На Gamescom 2024 показали новый геймплей S․T․A․L․K․E․R․ 2: Сердце Чернобыля

Разработчики игры также отметили, что поощряют каждого игрока открыть собственную "настоящую концовку". Таким образом развязка истории будет открытой для индивидуальной интерпретации.

В дополнение к разговору о концовках игры, IGN также представил новый полутораминутный геймплейный трейлер. В ролике продемонстрированы свежие фрагменты геймплея и представлено знакомое лицо для поклонников франшизы: Шрам, главный герой игры S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо.

Шрам в S.T.A.L.K.E.R. 2: смотрите видео

Появление этого наемника, который является хорошо известным персонажем серии, добавляет ноток ностальгии, ведь 22 августа Clear Sky отпраздновала свое 16-летие.

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Разработчики также в очередной раз подтвердили, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля выйдет 20 ноября 2024 года. Игра будет доступна на ПК (через Steam, GOG, EGS и Microsoft Store), Xbox Series X, S и Game Pass.