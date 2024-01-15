На EGS появились скриншоты STALKER 2 с обновленным интерфейсом

На странице S.T.A.L.K.E.R. 2 в Epic Games Store обновились скриншоты, на которых сейчас можно разглядеть новый интерфейс. Похоже, с приближением релиза игры от украинских разработчиков новостей о ней станет все больше.

Напомним, релиз STALKER 2: Heart of Chornobyl запланированный на первый квартал 2024 года. Несмотря на то, что до его завершения осталось всего 11 недель, точная дата до сих пор остается неизвестной.

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Обновлены скриншоты STALKER 2

По сравнению с предыдущими кадрами нужно обращать внимание на довольно мелкие элементы в нижних углах. В частности, появились цветные полоски, которые, скорее всего, демонстрируют остаток здоровья и дополнительного оборудования (в том числе воздуха в баллонах и уровень радиационного облучения).

Обновлены скриншоты STALKER 2: смотрите фото

К слову, STALKER 2: Heart of Chornobyl попал в наш рейтинг самых ожидаемых игр 2024 года. С момента выхода предыдущей игры в серии STALKER: Call of Pripyat исполнилось уже более 14 лет.

Сначала GSC Game World планировалось выпустить свою новую игру до конца 2023 года. Впрочем, к концу года релиз пришлось отсрочить на начало 2024 года.