STALKER 2 выходит на PS5 с фирменными функциями консоли –как изменится игра

На PlayStation 5 игра получила ряд особенностей, присущих именно этой консоли. Разработчики ввели полную поддержку функций контроллера DualSense – адаптивных триггеров и тактильной отдачи, рассказывает GameRant. Это означает, что выстрелы, взрывы и даже шаги на различных поверхностях вы буквально будете чувствовать в руках. Игра также предложит трехмерный звук, который будет погружать в среду Зоны еще сильнее, о чем говорится на сайте STALKER2.

Кроме того, версия для PS5 получает технические улучшения, а владельцы мощной PS5 Pro смогут наслаждаться еще лучше оптимизированной версией. Стандартное издание стоит 60 долларов, а в Украине с региональной ценой в магазине PS Store она стоит 1800 гривен.

Игра станет доступной на консоли 20 ноября в 14:00 по киевскому времени.



Карта выхода STALKER 2 на PS 5 в мире / Фото GSC Game World

К этому времени игроки смогут предзаказать игру,, предзагрузить ее и получить за это дополнительные бонусы.



Бонусы за предзаказ STALKER 2 на PS 5 / Скриншот 24 Канала с сайта GSC Game World

Что изменили в STALKER 2 перед выходом на PS 5?

Перед релизом на PS5 разработчики уже осуществили несколько крупных обновлений на PC и Xbox версиях. Экспедиционное обновление 1.7 (Expedition Update) принесло новые возможности и усовершенствования, которые направлены на улучшение игрового опыта.

Этот патч фокусируется на стабильности и новом контенте, которым смогут воспользоваться и игроки на PS5. В целом патч 1.7 делает Зону еще более опасной для игроков.

Напомним, что игра вышла на PC и Xbox Series X|S в ноябре 2024 года и за это время приобрела популярность благодаря своей атмосфере, кастомизации оружия и разветвленным тактическим сценариям боев.

Перед этим также STALKER 2 покинула подписку Game Pass от Xbox в которой она до сих пор находилась с начала своего релиза.