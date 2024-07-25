STALKER 2 снова перенесли: новый тизер объявил дату релиза

На канале GSC Game World появился короткий 45-секундный ролик, который называется "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля — Серьезно, опять?". В нем главный герой получает по рации сообщение от полковника Коршунова, из которого становится понятно, что игру в очередной раз перенесли. Но как долго придется ждать?

Когда ждать S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Новая дата релиза – 20 ноября 2024 года вместо 5 сентября, как планировалось ранее. Судя по тому, что можно услышать в тизере, разработчики хотят иметь больше времени для того, чтобы отшлифовать игру и исправить ошибки.

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Знаем, что вы могли устать от ожидания, поэтому искренне ценим ваше терпение. Эти два дополнительных месяца дадут нам возможность исправить больше "неожиданных аномалий" (или просто "багов", как их еще называют),

– написали разработчики.

Смотрите новый тизер, который сообщает о переносе: видео с украинскими субтитрами

Также создатели игры анонсировали показ видео "S.T.A.L.K.E.R. 2 Developer Deep Dive", которое выйдет на медиаплощадках Xbox 12 августа. Оно будет содержать эксклюзивные интервью, ряд новых видеоматериалов и полное прохождение одного из квестов игры.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет на ПК и Xbox Series X/S и с первого дня будет доступна в Game Pass. Уже сегодня вы можете оформить предзаказ на сайте разработчиков, а также в Steam и GOG.

Напомним, игру несколько раз переносили ранее: