Sony случайно раскрыла секреты следующего крупного обновления для STALKER 2

На странице PlayStation Asia в X появился анонс обновления 2.1 под названием The Zone Lookout, которое разработчики планируют выпустить уже на следующей неделе, сообщает Insider Gaming.

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Что известно об утечке и новых функциях

Представители PlayStation Asia опубликовали изображения с ключевыми нововведениями обновления раньше запланированного срока. Хотя впоследствии пост быстро удалили из сети, геймеры успели сохранить всю информацию.

Согласно обнародованным данным, The Zone Lookout выйдет на всех платформах уже на следующей неделе.

Среди главных нововведений разработчики выделили четыре ключевых направления. Самым важным улучшением стало увеличение дальности визуализации персонажей системы A-Life. Несмотря на то, что предыдущее масштабное обновление 2.0 активизировало взаимодействие искусственного интеллекта, радиус видимости NPC оставался ограниченным. Это создавало неудобства для игроков после того, как в игру добавили бинокли.

Кроме того, разработчики подготовили связанные корректировки для боевой системы и баллистики, а также целый ряд исправлений ошибок.

Еще одной долгожданной функцией стало быстрое перемещение вместе с лидерами отрядов. Эта механика знакома фанатам серии еще со времён Зова Припяти, где игрок мог обратиться к командиру группы сталкеров и попросить провести его к нужной локации.

Фан-сообщество встретило новость о быстром перемещении с большим восторгом, ведь это существенно упростит передвижение между отдаленными уголками Зоны и сэкономит время при выполнении затяжных заданий. Надеемся, что эта механика не вызовет проблем у немецких журналистов, как это сделало дополнение "Цена свободы".

Игрокам остается дождаться официального выхода обновления от студии GSC Game World, который должен состояться в ближайшие дни на всех поддерживаемых платформах.