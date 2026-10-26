Sony випадково розкрила секрети наступного масштабного оновлення для STALKER 2

STALKER 2 отримає новий апдейт / GSC Game World
Компанія Sony передчасно оприлюднила дані про патч для STALKER 2: Heart of Chornobyl, розкривши, що чекає на геймерів у майбутньому апдейті.
На сторінці PlayStation Asia у X з'явився анонс оновлення 2.1 під назвою The Zone Lookout, яке розробники планують випустити вже наступного тижня, повідомляє Insider Gaming.
Що відомо про витік і нові функції
Представники PlayStation Asia опублікували зображення з ключовими нововведеннями апдейту раніше запланованого терміну. Хоча згодом допис швидко видалили з мережі, геймери встигли зберегти всю інформацію.
Згідно з оприлюдненими даними, The Zone Lookout вийде на всіх платформах уже наступного тижня.
Серед головних нововведень розробники виділили чотири ключові напрями. Найважливішим покращенням стало збільшення дальності візуалізації персонажів системи A-Life. Попри те, що попереднє масштабне оновлення 2.0 активізувало взаємодію штучного інтелекту, радіус видимості NPC залишався обмеженим. Це створювало незручності для гравців після того, як у гру додали біноклі.
Окрім цього, розробники підготували пов'язані коригування для бойової системи та балістики, а також цілу низку виправлень помилок.
Ще однією довгоочікуваною функцією стало швидке переміщення разом із лідерами загонів. Ця механіка знайома фанатам серії ще з часів Зову Прип'яті, де гравець міг звернутися до командира групи сталкерів і попросити провести його до потрібної локації.
Фанатська спільнота зустріла новину про швидке переміщення з великим захопленням, адже це суттєво спростить пересування між віддаленими куточками Зони та заощадить час під час виконання затяжних завдань. Сподіваємось, механіка не викличе проблем у німецьких журналістів, як це зробило доповнення "Ціна Свободи".
Гравцям залишається дочекатися офіційного виходу апдейту від студії GSC Game World, який має відбутися протягом найближчих днів на всіх підтримуваних платформах.
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