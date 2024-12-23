STALKER 2 получил финальный патч 2024 года: что исправили разработчики

Перед перерывом на новогодние и рождественские праздники GSC Game World выпустила финальное обновление 2024 года для постапокалиптического шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Патч 1.1.3, который уже доступен для ПК и Xbox, решает различные технические проблемы и открывает путь к дальнейшим улучшениям, запланированным на 2025 год.

Кроме того, разработчики игры поделились планами по поддержке игры в 2025 году, сообщает 24 Канал. Они продолжат работать над игрой, патчами, дополнениями и мультиплеерным режимом.

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Детали патча 1.1.3

Последний патч, размером 7,4 ГБ в Steam и 9,4 ГБ на Xbox, вносит критические исправления для улучшения игрового процесса:

Исправлена ошибка в сюжетной миссии "Дорога к фундаменту", где важный NPC мог исчезнуть из Дворца культуры "Энергетик".

Исправлены проблемы с несохранением настроек инверсии осей после перезапуска игры.

Исправлена потеря контроля, когда игроки пытались изучить артефакт после выстрела и перезагрузки.

Исправлено несколько вылетов игры, в частности вызванных ошибками ACCESS_VIOLATION.

Реализовано временное решение проблемы аварийного завершения работы программы во время компиляции шейдеров путём пропуска подготовительного этапа.

Будущие обновления и планы

GSC Game World подтвердила, что патч 1.1.3 будет последним обновлением в 2024 году. Следующий патч, запланирован на начало 2025 года, будет содержать дорожную карту с описанием будущего развития и улучшений игры.

Игроки могут рассчитывать на новые улучшения и новый контент в 2025 году, поскольку GSC Game World продолжает развивать успех этой долгожданной игры.

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Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля вышла 20 ноября 2024 года на ПК (через Steam, GOG, Microsoft Store и Epic Games Store), Xbox Series X|S и Game Pass. По словам совладельца GSC, в течение двух дней после релиза игра превысила 1 миллион проданных копий и вышла на уровень финансовой прибыльности.