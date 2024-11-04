Проверьте свое железо: появился список системных требований S․T․A․L․K․E․R․ 2: Heart of Chornobyl

На странице S․T․A․L․K․E․R․ 2 в Steam появились полные требования для игры – минимальные и рекомендованные. Хорошая новость в том, что даже не очень мощные по нынешним меркам компьютеры смогут "потянуть" будущую новинку на минимальных настройках.

Какой компьютер вам понадобится для игры

Минимальные характеристики включают Windows 10 или 11, процессор AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i5-7600K, не менее восьми гигабайт оперативной памяти, видеокарту AMD Radeon RX 580 на 8 гигабайт или NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 гигабайт, 150 гигабайт накопителя типа SSD, пишет 24 Канал.

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Рекомендуемые характеристики ПК традиционно выше:

ОС: Windows 10, Windows 11.

Процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7-9700K.

Память: 16 гигабайт оперативной памяти.

Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT на 8 гигабайт, NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER на 8 гигабайт или NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11 гигабайт.

Память: 150 гигабайтов доступного места.

SSD.

Напомним, что для игроков консолей разработчики ранее заявили, что S․T․A․L․K․E․R․ 2: Heart of Chornobyl будет работать с частотой 30 FPS для Xbox Series S. Компания также подтвердила, что игра будет работать с частотой 60 FPS на Xbox Series X.

Долгожданное "Сердце Чернобыля" выйдет 20 ноября для ПК, Xbox Series S/X. Вы уже можете предзаказать ее за 1399 гривен в стандартном издании, за 1899 гривен в Deluxe Edition и 2549 гривен за Ultimate Edition.

Смотрите трейлер S․T․A․L․K․E․R․ 2: Heart of Chornobyl: видео