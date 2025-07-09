STALKER 2: Сердце Чернобыля готовится к релизу на PlayStation 5

Украинская игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля вскоре станет доступной для владельцев PlayStation 5. Игра, которая уже успела привлечь внимание геймеров на других платформах, теперь расширяет свою аудиторию.

Долгожданное продолжение легендарной серии от украинской студии GSC Game World, официально анонсировано для PlayStation 5, информирует 24 Канал. Это стало важной новостью для фанатов франшизы, ведь ранее игра была заявлена только для ПК и Xbox Series X|S.

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Владельцы консолей Play Station 5 наконец ворвутся в S.T.A.L.K.E.R. 2 уже до конца 2025 года. Сейчас студия официально не объявила точную дату, но можно сделать предположение, что это будет в ноябре – через год после выхода игры на Xbox и ПК.

Игроки окунутся в постапокалиптическую Чернобыльскую зону отчуждения, где их будут ждать опасные аномалии, мутанты и противостояние между группировками. Напомним, что игра сочетает элементы шутера от первого лица, survival horror и RPG. Особое внимание уделено реалистичности: игрок должен следить за физическим состоянием персонажа, управлять инвентарем и взаимодействовать с динамичным миром, который реагирует на его действия.

На PlayStation 5 проект получит современную графику благодаря Unreal Engine 5, поддержку быстрого SSD и адаптивных триггеров контроллера. Это позволит игрокам еще глубже погрузиться в атмосферу Зоны. Анонс для PS5 также открывает новые возможности для развития сообщества игроков и расширяет потенциальную аудиторию игры.

Разработчики подчеркивают, что S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation 5 будет иметь все ключевые особенности и контент, как и на других платформах. Игроки смогут исследовать открытый мир, выполнять основные и побочные задания, взаимодействовать с фракциями и влиять на развитие сюжета.

Напомним, что лишь недавно STALKER 2 получил новое масштабное обновление, которое принесло поддержку модов, новое оружие и обновление искусственного интеллекта противников.

Трейлер-анонс STALKER 2 на PS 5 – смотрите видео: