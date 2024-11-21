Подытоживаем релиз S․T․A․L․K․E․R․ 2: как стартовала самая ожидаемая украинская игра

S․T․A․L․K․E․R․ 2: Heart of Chornobyl стартовала очень хорошо, привлекая более ста тысяч одновременных пользователей только на ПК. Несмотря на некоторую критику она не сходит со страниц социальных сетей уже вторые сутки. Пользователи, обозреватели и профильные СМИ делятся впечатлениями, а разработчики следят за критикой и оценками. Пришло время подытожить главное, что сопровождало этот запуск.

Релиз

S․T․A․L․K․E․R․ 2: Сердце Чернобыля выпустили через 15 лет после первой части. Эта игра стала культовой не только среди украинских игроков, но и среди поклонников по всему миру. Компания по этому поводу опубликовала письмо, обратившись к игрокам: "Несмотря на все трудности, игра действительно вышла. Наш самый большой проект, наша собственная история и письмо любви к Украине. Более чем через 15 лет, двери в Зону снова открыты", – написали разработчики в своем обращении, которое цитирует 24 Канал.

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Игра разрабатывалась достаточно долго. Впервые студия GSC Game World анонсировала новую часть еще в 2010 году, предварительно запланировав релиз на 2012 год. Однако украинская студия столкнулась с финансовыми трудностями, а потому была вынуждена закрыться 9 декабря 2011 года, оставив фанатов крайне обеспокоенными будущим любимой франшизы.

Но руководители GSC Game World не сдались. Примерно через три года они возродили студию и решили сперва поработать над меньшим проектом – продолжением не менее легендарной серии "Казаки". Стратегия в реальном времени вышла в сентябре 2016 года, получив смешанные отзывы. Еще через два года GSC Game World была готова вернуться к созданию S.T.A.L.K.E.R. 2.

Новый анонс состоялся в мае 2018 года, за несколько недель до ежегодной выставки Electronic Entertainment Expo. В то время украинский разработчик ориентировался на окно запуска в 2021 году.

Первые несколько лет разработка шла относительно гладко. На E3 2021 студия показала первый полноценный трейлер, который был потрясающим, и сообщила о первой задержке до 28 апреля 2022 года.

Вскоре после этого начались настоящие проблемы. В январе 2022 года выход игры перенесли на декабрь. В следующем месяце Россия вторглась в Украину, что вынудило GSC и ее украинских сотрудников, по их словам, "перенести разработку на второй план". В конце марта часть команды переехала из Киева в Прагу, чтобы быть в безопасности. Разработка официально возобновилась в конце мая, и на тот момент никто уже не ожидал, что декабрьская дата будет сохранена.

И действительно, мы снова услышали новости от GSC только в конце 2022 года, когда разработчики выпустили еще один замечательный геймплейный трейлер.

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: видео

Однако на этом неприятности не прекратились: в июне 2023 года российские хакеры атаковали GSC, а в сентябре все осложнил пожар в офисе. Несмотря на это на Gamescom в S.T.A.L.K.E.R. 2 уже можно было поиграть. В обновленном объявлении, предоставленном прессе, упоминалось об окне запуска в первом квартале 2024 года.

Об очередной задержке было объявлено в середине января. Теперь выход официально был запланирован на 9 сентября 2024 года. Но и эта дата затем была изменена.

В итоге игра вышла 20 ноября 2024 года, завершив многолетнее ожидание миллионов фанатов по всему миру.

Проблемы интернета

Выход игры был настолько успешным, что вызвал пиковую нагрузку на интернет в Украине. Это привело к замедлению соединения у пользователей в разных городах. В сети можно было встретить сообщения от многочисленных пользователей с жалобами – они не понимали, что происходит.

Чуть позже провайдеры вышли с объявлениями, и уже тогда выяснилось, что причина в массовых загрузках S.T.A.L.K.E.R. 2. Несмотря на то, что разработчики позволили сделать предзаказ и установить игру заранее, это не очень помогло, и не только потому, что определенное количество людей не захотело покупать раньше. Дело в том, что буквально перед самым релизом студия выпустила огромный патч, который по размеру почти равнялся размеру самой игры. Он исправлял недостатки, добавлял новые функции и полировал игру перед выходом.

Музыка

Уже после релиза одной из самых обсуждаемых тем стала музыка в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Выяснилось, что в игре использовано 420 украинских песен, как писал 24 Канал в отдельном материале.

Среди исполнителей, которых заявили разработчики, есть "Океан Эльзы", Lely45, Jerry Heil, ТНМК, The Hardkiss, Ziferblat, Николай Мозговой, Кристина Соловий, группа "Экспресс", SadSvit и многие другие.

Музыку в игре можно услышать разными способами, например, по радио, которое работает на вашей базе.

К слову, с полным перечнем треков, которые использовали в STALKER 2, можно ознакомиться в соответствующем плейлисте "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – Radio Playlist", который опубликовали на различных стриминговых сервисах.

В сети уже посчитали деньги GSC

Хотя бюджет игры доподлинно неизвестен, считается, что на игру потратили 30-60 миллионов долларов. По другим оценкам, сумма может достигать 100 миллионов долларов.

Согласно подсчетам, чтобы отбить эти 100 миллионов, игре нужно продаться тиражом в 3 – 4 миллиона копий в первый год, что является вполне реальным для с таким большим фанатским сообществом.

Однако оценки идут гораздо дальше. Основатель студии AB Games и бывший проектный менеджер GSC Game World Антон Большаков говорит, что игра потенциально может собрать до одного миллиарда по всему миру.

Я не сомневаюсь, что S.T.A.L.K.E.R. 2 будет первой игрой, придуманной и созданной украинцами, собравшей более 1 миллиарда долларов в мире,

– говорит Большаков.

Хотя пираты не спят, мы видим, что по крайней мере в Украине игру готовы покупать очень много людей. Хвалебные отзывы мировых игровых СМИ должны поддержать эту тенденцию.

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Баги, мемы, обсуждение

Очевидно, что такой успешный запуск вызвал немалое обсуждение. Пользователи делились впечатлениями, публиковали скриншоты и видео и, конечно же, придумывали мемы. Многие из них касались багов в игре, но, как шутят поклонники франшизы, это аномалии, а не баги.

Стоит отметить, что не всех игроков расстроили ошибки. Многие говорят, что они являются частью атмосферы всей франшизы. Все, кто играл предыдущие игры, выпущенные много лет назад, прекрасно знают об ошибках, нестабильность и периодические рывки в S.T.A.L.K.E.R. Но это сформировало часть впечатлений от игры и памяти о ней, погружая в своеобразную ностальгию. Так что фанаты готовы к такому положению вещей.

Действительно, игра полнится багами, как вот летающие люди, застревание в текстурах, возможность одеть батон вместо костюма и прочее. Однако студия говорит, что выпустит исправления "в первые дни после релиза".

S.T.A.L.K.E.R. 2 – это масштабная игра. Мы понимаем, что в такой игре все еще могут быть шероховатости. Никогда раньше мы не выпускали проект подобных размеров. Мы обещаем быть рядом, следить за вашими отзывами и как можно быстрее исправлять любые проблемы, требующие нашего внимания,

– говорится в объявлении.

Оценки

"Сердце Чернобыля" получило смешанные отзывы с рейтингами 74/100 и 81/100 на Metacritic для ПК и Xbox соответственно. Критики хвалят невероятную атмосферу, замечательное расширение мира прошлых игр, сюжет, глубину, масштабность и многое другое, но указывают на технические проблемы и недостатки игрового процесса.

Обозреватели отмечают, что игра имеет потенциал стать отличной после исправления багов и доработки механик. Судя по заявлению разработчиков, нет причин сомневаться, что после некоторой доработки игра будет становиться все лучше, и в какой-то момент избавится от своих багов, чтобы не только стать одной из лучших игр этого года, но и оставаться актуальной на протяжении многих лет.