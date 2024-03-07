Трилогия STALKER внезапно вышла на Xbox и PS и не имеет русской озвучки: сколько стоит

Всего несколько дней прошло с тех пор, как появились новости о том, что оригинальная трилогия S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone может выйти для PlayStation 4 этим летом, как весь сборник внезапно вышел вчера вечером. Этот релиз принес нам несколько очень приятных сюрпризов.

Что известно об этом релизе

Прежде всего стоит отметить, что игра вышла не только для PlayStation, но и для Xbox. Трилогия объединяет под одной крышей такие игры из вселенной S.T.A.L.K.E.R., как Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat, пишет 24 Канал.

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Сначала предполагалось, что игра выйдет 27 июня, поскольку на трех японских магазинах, которые объявили предпродажу, появилась именно такая дата.

Купить все издание можно за 39,99 доллара или 1399 гривен, а каждое по отдельности – за 19,99 доллара или 649 гривен.

Каждый элемент из оригинальных игр был сохранен и добросовестно перенесен на консоль благодаря упорной работе GSC Game World и их партнеров в Mataboo. Все это создает прекрасную возможность для геймеров Xbox, чтобы получить базовые знания о вселенной STALKER в преддверии запуска STALKER 2: Heart of Chornobyl, которая состоится в первый день Game Pass 5 сентября 2024 года,

– написала компания Microsoft на Xbox Wire.

Как отмечает издание itc.ua, позже в этом году GSC Game World выпустит патч для Xbox Series X и версии S, который принесет дополнительные графические улучшения и другие функции. Версии для консолей также со временем получат поддержку модификаций через mod.io.

Самым интересным моментом из этого всего является то, что игры вышли полностью без русской озвучки, хотя сохранили русские субтитры. Разработчики также украинизировали некоторые названия. Например, имена персонажей, а также скорректировали названия подзаголовков – Shadow of Chornobyl вместо ChErnobyl и Call of Prypiat вместо русской транслитерации Pripyat.