Стандартный ремастер: инсайдер поделился интересной информацией о Grand Theft Auto: The Trilogy

Пользователь Reddit с никнеймом GtaCheaterMan поделился интересной информацией о Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Согласно его данным, это будет стандартный ремастер, который не должен слишком сильно отличаться от оригинальных игр.

Неделю назад компания Rockstar Games анонсировала специальное издание под названием Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Разработчики отметили, что релиз их нового проекта состоится уже в этом году, правда, в целом информации пока очень мало.

Подробнее об анонсе Официальный сайт "упал": Rockstar Games анонсировала ремастеры GTA III, Vice City и San Andreas

Исправить такой своеобразный недостаток решил пользователь платформы Reddit с никнеймом GtaCheaterMan. Сразу стоит отметить, что к подобной информации почти всегда нужно относиться скептически. Правда, в целом этот инсайдер ничего невероятного не рассказал, а некоторая, упомянутая им информация, уже ранее появлялась в сети.

Согласно данным GtaCheaterMan, Rockstar Dundee готовит стандартный ремастер, который не будет очень сильно отличаться от оригинальных проектов. Он отметил, что разработчики очень хорошо поработали над текстурами, освещением, анимациями лиц, кат-сценами и системой повреждения автомобилей. Города и другие локации особо не изменятся, а также не стоит рассчитывать на то, что в играх появится новый сюжетный контент (только некоторые скины и чит-код на снег).

А еще GtaCheaterMan объяснил, почему Rockstar Games решила создавать эти ремастеры на Unreal Engine. Дело в том, что игровой движок RenderWare уже устарел и плохо работает на современных платформах. Инсайдер отметил, что среди вариантов был и собственный движок RAGE, но в итоге разработчики выбрали именно Unreal Engine. А все потому, что там есть набор инструментов, которые позволяют очень легко переносить контент с RenderWare.

Также этот пользователь отметил, что ремастер классической трилогии GTA уже "ушел на золото". А разработчики из Rockstar Dundee сейчас уже работают над его версией для мобильных платформ. Согласно данным GtaCheaterMan, на Android и iOS это издание выйдет во втором квартале 2022 года.

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