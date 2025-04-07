Игроки Star Citizen задонатили на игру уже более 800 миллионов долларов

Космический симулятор Star Citizen от студии Cloud Imperium Games (CIG) достиг новой вершины в сфере краудфандинга – проект уже привлек более 800 миллионов долларов пожертвований. Тем временем ежегодный фестиваль CitizenCon 2025 года впервые пройдет в полностью цифровом формате.

Сбор денег на Star Citizen стартовал еще в 2012 году на платформе Kickstarter, где удалось собрать более 2 миллионов долларов, рассказывает 24 Канал.

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В дальнейшем кампанию перенесли на официальный сайт игры: 100 миллионов было собрано в 2015 году, 300 миллионов – в 2020-м, 600 миллионов – в 2023-м, и 700 миллионов – весной прошлого года.

Сейчас сумма превысила 800 миллионов долларов, причем рекордным стала неделя с 23 по 30 марта – когда собрали более 4 миллионов долларов. Кстати, по состоянию на начало 2025 года Star Citizen собрала 774 миллиона долларов.

Организаторы сообщили, что нынешний фестиваль CitizenCon состоится 11 октября под названием CitizenCon Direct в формате онлайн-трансляции на платформах Twitch и YouTube. Зрителей ожидают многочисленные анонсы, сюрпризы и возможность взаимодействия с разработчиками из любой точки мира.

Решение отказаться от традиционного формата CitizenCon объяснили сосредоточенностью команды на разработке сюжетной игры Squadron 42, события которой разворачиваются во вселенной Star Citizen. Ее релиз запланирован на 2026 год.

Несмотря на масштабность проекта, Star Citizen до сих пор находится на стадии альфа-версии. Полноценный релиз (версия 1.0) не имеет установленной даты. Игроков обещают погрузить в MMO-песочницу с PvP, PvE и небоевым геймплеем, развитой системой профессий, гильдий, сюжетной кампанией и контентом для эндгейма.